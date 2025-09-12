La iniciativa de un banco que impulsó más de 10 mil becas educativas

Estas becas tiene el objetivo de impulsar la inclusión educativa, la inserción laboral y fortalecer a las comunidades, el banco logró una increíble marca.

La iniciativa, que combina 5.000 becas universitarias y otras 5.000 de formación en oficios, tiene como principal objetivo ampliar la inclusión y favorecer la inserción laboral. El Banco Santander Argentina anunció la entrega de más de 10 mil becas educativas durante el año.

Este tipo de propuesta se desarrolla desde hace algunos años, con la finalidad de potenciar la formación, la inclusión y la empleabilidad de los jóvenes a través de distintos programas. Al mismo tiempo, la iniciativa se lleva adelante junto a una red de más de mil universidades —90 de ellas a nivel nacional— y con plataformas que ofrecen cursos gratuitos.

Las organizaciones que participan en las becas La implementación de estas becas es posible gracias a la participación de distintas organizaciones que ofrecen capacitaciones, entre ellas: Vamos a Zoomar, Fundación Formar, Fundación Franciscana, Fundación León, Asociación Civil Inmigrantes Digitales y Diagonal.

Además de promover la inclusión educativa e impulsar la inserción laboral, las becas también contemplan ayudas económicas, programas de movilidad académica y prácticas profesionales, entre otros beneficios.