Google lanza becas en tecnología para jóvenes de Mendoza: cómo postularse y qué ofrece el programa

Conseguir empleo por primera vez no es tarea fácil. Menos aún cuando la falta de experiencia se convierte en la principal barrera. Frente a este panorama, Junior Achievement y Google abrieron una nueva convocatoria que apunta a jóvenes de entre 18 y 29 años que quieran empezar una carrera en tecnología .

El programa ofrece una beca completa para cursar el Certificado en Soporte en Tecnologías de la Información, con clases online, formación técnica, acompañamiento profesional y mentores del sector IT. Es gratuito, está avalado por Google y apunta especialmente a quienes tienen ganas, pero no saben por dónde arrancar.

El curso tiene una duración total de cinco meses. Durante los primeros tres, los estudiantes participan de clases diarias y en vivo, lo que permite una conexión directa con los tutores. A lo largo del trayecto, también cuentan con el apoyo de mentores con experiencia en el mundo IT, quienes los guían y orientan hacia su primer empleo.

Y no es teoría: según datos de Junior Achievement, casi la mitad de quienes egresaron en ediciones anteriores consiguió trabajo en tecnología incluso antes de terminar el curso. Una cifra que habla de la efectividad del enfoque y la conexión con el mundo real.

Alta demanda y pocos perfiles formados: un sector lleno de oportunidades

El mundo IT crece a pasos acelerados, pero todavía faltan personas capacitadas. En Argentina, hay entre 10.000 y 15.000 puestos vacantes en tecnología cada año, según la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI). Muchos de esos roles son iniciales, como soporte técnico, help desk o testing, que no requieren experiencia previa pero sí formación específica.

En ese sentido, esta beca no solo brinda acceso a una capacitación de calidad, sino que también abre la puerta a una industria con alta demanda y buenas posibilidades de crecimiento. Bernardo Brugnoli, director de Junior Achievement en Argentina, lo resume así: “Este tipo de programas tienen un efecto transformador. No solo cambian la vida de quienes participan, sino también la de sus familias y entornos”.

Quiénes pueden anotarse y cómo hacerlo para esta convocatoria de Google

La convocatoria está abierta para jóvenes de Mendoza, AMBA, Salta y La Rioja. No se necesita experiencia previa ni formación técnica. Solo hay que tener entre 18 y 29 años, contar con una computadora y acceso a internet, y muchas ganas de aprender.

La postulación se realiza de forma online a través del sitio oficial de Junior Achievement. Luego de una etapa de selección, quienes ingresen accederán a una cursada completa de 332 horas, sin costo alguno y con acompañamiento constante.

Toda la información y el formulario de inscripción están disponibles en www.junior.org.ar. También se pueden seguir sus redes sociales para conocer experiencias de egresados y estar al tanto de futuras convocatorias.

Aprender sin pagar, formarse sin experiencia y conseguir trabajo

En un contexto donde los jóvenes enfrentan grandes dificultades para insertarse en el mercado laboral, propuestas como esta se vuelven fundamentales. Porque no se trata solo de estudiar: se trata de tener una guía, un equipo que acompañe, y un objetivo claro.

El curso está pensado para que quienes participen salgan con herramientas reales, con un certificado que abre puertas y, sobre todo, con la confianza para dar sus primeros pasos en el mundo laboral. Si vivís en Mendoza y sentís que la tecnología puede ser lo tuyo, esta puede ser la oportunidad que estabas esperando.