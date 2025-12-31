La increíble vida de la jueza María Inés Lona sobreviviente de naufragio en Italia

La jueza María Inés Lona se desempeñó en la justicia de Mendoza durante 53 años siendo todo un referente, junto a otras mujeres mendocinas de distintos universos, de una época donde se desempeñaron en hábitats laborales dominados por los hombres.

Dentro de una vida particular, María Inés Lona de Avalos fue protagonista, a los 72 años de una historia de naufragio que en su caso terminó con final feliz. Estaba navegando el Mediterráneo en Italia , al sur en la parda Sicilia, cuando el crucero Costa Concordia fue roto por una enorme piedra no prevista.

La jueza nadó unos 200 metros hasta la costa de la isla del Giglio. En ese barco habían otros 18 argentinos. Todos salieron ilesos, incluso dos de las hijas abogadas de la jueza, una de ellas con una discapacidad, lo que sumó dramatismo a la situación.

En esta entrevista la mujer que perteneció a la justicia de Mendoza hace un repaso de algunos hitos de su vida profesional y la otra, la de todos los días. Formó una familia de prestigiosos abogados mendocinos junto a su esposo. Las hijas tambien brillan en el firmamento jurídico.

En el naufragio del viernes 13 de enero de 2012 dos de ellas eran su compañía: María Silvina, de 41 años, también jueza, quien debe movilizarse en silla de ruedas, y María Valeria.

Ellas, al final del accidente inusual, afirmaron que "mientras nosotras estábamos muy angustiadas por nuestra madre, ella resolvió, como otros botes demoraban en llegar, arrojarse al mar y nadar".

Parece simple y todo depende cómo se vea el vaso.

"Nos reencontramos entre risas y lágrimas en la enfermería unas dos horas después que resultaron interminables. Ella estaba toda mojada pero no sufrió hipotermia y mientras compartíamos una sola frazada debí esperar una hora más hasta que me consiguieron una silla de ruedas en la enfermería", explicaron.

La madre dice lo suyo: "No tenía más remedio que tirarme al mar. Tuve suerte, ya que no me golpeé al saltar al agua. Además, sé nadar y eran unos pocos metros. La verdad que estaba asustada, porque el barco se hundía cada vez más, y temía que se diera vuelta y me chupara", dijo la jueza Lona.

En el crucero del trasatlántico averiado viajaban 4.229 personas. En el crucero del trasatlántico averiado viajaban 4.229 personas.

Ver y oír el reportaje completo

Maria Ines Lona, Ex Jueza Maria Ines Lona, Ex Jueza Marcos Garcia / MDZ

María Inés Lona

En uno de los pasajes de mayor actualidad la histórica jueza de Mendoza se refiere a la tendencia que a veces sorprende del Poder Judicial, el llamado garantismo liderado por Eugenio Zaffaroni.

Se desplaza acerca del nudo filosófico que plantea la justicia lenta y si eso puede ser considerado justicia.

También desarrolla una muy elaborada teoría sobre la cuadratura del hombre y la curva de las mujeres. Y no tiene reparos en asumir que tiene una "mentalidad masculina". Pero, se aclara, pocas personas tan femeninas como ella.

Su humor es el de una persona inteligente, pragmática y muy vivida. Se ríe de ella misma y no es lo común entre mendocinos y argentinos, más habituados a la sorna con el otro, el ajeno, el distante.

Maria Ines Lona, Ex Jueza (1) Marcos Garcia / MDZ

Justicia Mendoza

A la hora de opinar sobre los modos judiciales en este tramo del siglo XXI la jueza implacable María Inés Lona se hace tiempo para referirse a las cualidades excepcionales de Aída Kemelmajer de Carlucci y, de paso, sale a criticar concepciones que atrasan, como las formuladas en su hora por el ex supremo mendocino Jorge Nanclares.

Sobre sus 53 años como servidora pública en la justicia, afirma: "Pasaron muy rápidos".

Es muy llamativo lo que rescata de la película "Náufrago" con Tom Hanks. Nadie como ella puede examinar esa historia. Cofrade acuática.

Y ella ríe. La implacable, ríe. Todo el tiempo y de todo.

Una señora lúcida e inquietante. Una vida en acción, siempre.

Canción IA

Me dicen la jueza implacable, pero me siento más impecable.