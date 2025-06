Condena a CFK: Eugenio Zaffaroni habló de "día gorilazo" y denunció persecución

Eugenio Zaffaroni , ex magistrado de la Corte Suprema y actual juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lanzó fuertes críticas al fallo de la Corte que ratificó la condena a CFK en la causa Vialidad. En una entrevista radial, calificó la jornada como “un día gorilazo” y aseguró que el país atraviesa un “régimen de no derecho”.

Durante la conversación con AM 990, Zaffaroni fue terminante: “Esto no tiene nada que ver con justicia. Es una jugada política, una resolución firmada por quienes ni siquiera redactaron el fallo. Los jueces solo pusieron la firma cuando se lo ordenaron. No hay legalidad, hay obediencia”.

Zaffaroni subrayó que el objetivo de esta maniobra es impedir que CFK vuelva a competir electoralmente. “La están proscribiendo. No la quieren enfrentar en las urnas, y al intentar sacarla del juego, la están transformando en símbolo de resistencia”, afirmó.

Eugenio Zaffaroni y su irónica frase

También expresó su indignación por las relaciones entre jueces y actores políticos. “¿Cómo no va a haber parcialidad si los magistrados que la juzgan juegan al pádel con sus opositores? ¿Qué más falta, que se vayan de vacaciones juntos? Esta Corte es una aberración institucional. No hay control, no hay casación nacional. Cada juez actúa como quiere, sin límites”.

Respecto a una posible solución jurídica, el ex juez fue pesimista: “Acudir a la ONU, al sistema interamericano... hay que hacerlo, sí, pero no va a prosperar a corto plazo. La única salida es política. Cristina no podrá ser candidata este año. El Poder Judicial no se lo permitirá”.

Al referirse al rol del Gobierno, Zaffaroni no fue menos crítico. “Milei podría indultarla, pero no lo va a hacer. Aunque digan que la Justicia es independiente, esto fue armado con complicidad. Es una estrategia que, incluso, puede volverse en su contra: están unificando al peronismo”.

"Triunvirato autoritario"

El jurista también cargó contra el modelo institucional argentino: “La Corte Suprema hoy funciona como un triunvirato autoritario. Argentina es el único país donde la justicia actúa con este grado de discrecionalidad. No hay república, hay una fachada institucional vacía”.

En cuanto a las consecuencias políticas, sostuvo que la jugada judicial podría tener un efecto contrario al buscado: “Lo único que van a lograr es reactivar al peronismo. Desde 1955 intentan eliminarlo. No lo lograron antes, tampoco lo harán ahora. El peronismo no es un partido: es un sentimiento colectivo, de soberanía y dignidad nacional”.

¿CFK a prisión?

Consultado sobre una eventual prisión domiciliaria para Cristina Fernández de Kirchner, Zaffaroni deseó que “no cometan la bajeza de someterla a la humillación pública, como hicieron con otros dirigentes. Que les quede algo de decoro”.

Finalmente, dijo no haber hablado recientemente con la expresidenta, pero ratificó su respaldo: “Ella sabe cuál es mi posición. No necesito caretear una llamada. Si me necesita, sabe que voy a estar”.

En su diagnóstico, el país atraviesa una profunda crisis institucional: “Hoy no hay justicia, no hay garantías, no hay república. Lo que vivimos es una simulación democrática con instituciones devastadas”.