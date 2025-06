Qué dice el lenguaje corporal de Cristina Fernández de Kirchner tras el fallo de la Corte

Tras la reciente confirmación judicial de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, el foco político y mediático se posó no solo en sus palabras, sino también en sus gestos. Hugo Lescano, analista en comunicación no verbal evaluó el lenguaje corporal de la ex mandataria en el barrio porteño de Constitución y aportó una lectura emocional de sus movimientos.