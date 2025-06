Cristina Fernández de Kirchner y la militancia: las idas y vueltas de un amor que copará las calles

“Vamos de San José 1111 y volvemos a San José 1111”, enfatizó uno de los dirigentes que encabeza la convocatoria, en alusión a la sede del PJ nacional. La idea no es solo mostrar respaldo político, sino también presionar para que el juez Jorge Gorini —a cargo de la ejecución de la condena— habilite la prisión domiciliaria, de modo que Cristina pueda pasar la noche en su casa del barrio Constitución.

La convocatoria de La Cámpora cerró con una consigna que marca el tono de la jornada: “Nuestro día no termina hasta que Cristina no esté en su casa”. En los días previos, por la sede del PJ de la calle Matheu circularon distintas hipótesis. Una, luego desmentida, sostenía que el Gobierno nacional quería evitar la movilización, algo que distintos voceros de la Casa Rosada descartaron.

“Va a ser una movilización muy grande. Hay sectores que no son orgánicos a estas referencias, pero hoy vinieron a la reunión manifestando que quieren participar”, señaló Teresa García, secretaria general del PJ bonaerense. “Cristina anunció en un programa de televisión que iba a ser candidata, y a las pocas horas la Corte decidió lo que decidió”, recordó.

La hipótesis de que el Gobierno “no quiere que el pueblo se movilice” divide las aguas dentro del peronismo. Algunos la avalan; otros no creen en esa teoría. “Es cierto que la agenda no está centrada en Milei y eso les puede molestar. Pero a ellos les rinde que no se hable de sus errores y que Cristina quede como una chorro”, disparó una fuente del Instituto Patria.

Sin Kicillof, el cristinismo suma apoyos

Cristina pidió que la convocatoria del miércoles sea lo más amplia posible. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, el gobernador Axel Kicillof no había publicado ningún mensaje en sus redes sociales sobre el tema. La omisión no cayó bien en el camporismo, que en las últimas horas terminó de romper lanzas con el mandatario.

El jueves, Kicillof no asistió a la reunión del PJ nacional, de la que participaron referentes de todo el espectro: Juan Grabois, Sergio Massa, Guillermo Moreno y dirigentes de la militancia tradicional.

La tensión llegó incluso al plano territorial. La Cámpora acusó a la agrupación Derecho al Futuro —referenciada en Kicillof— de sobrepintar un mural en la Comuna 8 de la ciudad de Buenos Aires con símbolos de la organización que lidera Máximo Kirchner, y de haber reemplazado el emblema por el de La Patria es el Otro, el espacio que encabeza Andrés “Cuervo” Larroque.

En ese escenario el peronismo prepara su aventura para salir en defensa de Cristina Kirchner, mientras los demás grupos de poder piensan cómo apañar su imagen.