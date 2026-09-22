La Iglesia reveló los detalles de la visita del papa León XIV a la Argentina

Luego de confirmarse el programa definitivo del Viaje Apostólico del papa León XIV a la Argentina , este martes, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, en la que se darán a conocer los detalles de la visita del Sumo Pontífice.

En la conferencia, estuvieron presentes el Presidente del Episcopado Argentino, monseñor Marcelo Colombo; el Secretario General del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro; el Arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, el Arzobispo de Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig y el Arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi.

"Nosotros vivimos esta visita no como un punto de llegada, sino como un punto de partida. El Papa viene a animarnos y también nos envía, nos envía a un tiempo nuevo de diálogo, de encuentro", dijo en la apertura de la conferencia monseñor Colombo.

Entre los temas que se trataron, se habló de lo que va a generar la visita del Sumo Pontífice, tanto a nivel espiritual como en cuestión de protocolos. Asimismo, la Iglesia aseguró que la figura del Papa no debe quedar envuelta en la grieta política.

A pocos minutos del inicio de la conferencia, el Cardenal Ángel Rossi tomó el micrófono para agradecer y exponer lo que significa la visita del papa León XIV para la Argentina, luego de años de espera. Habló de la provincia de Córdoba como una representante del interior del país y la felicidad de todos los argentinos por este viaje del Sumo Pontífice.

Asimismo, se refirió a la presunta "revancha" por la no realización de viajes al país por parte del papa Francisco. “La visita de León no es la revancha a Francisco, que no vino. Es un homenaje a Francisco. Está expresando el cariño que León XIV tenía por Francisco y, de alguna manera, es un gesto de delicadeza de poder dar el paso que finalmente no dio nuestro Papa Francisco, y León toma la posta y con todo el cariño lo homenajea. Es un modo de honrarlo”, aseguró el Arzobispo de Córdoba.

De igual forma, enfatizó los puntos en común que tienen ambos papas: la lucha por la Paz, los inmigrantes, los más pobres. "León lo tiene muy bien el corazón, porque ha pisado el barro de Latinoamérica, entonces él no habla desde un escritorio de allá lejos, sino que sabe de lo nuestro", dijo.

Por su parte, García Cuerva se refirió al pequeño homenaje que le hará el actual sucesor de Pedro al papa Francisco. Consistirá en un momento de oración junto con otros obispos frente a una imagen del difunto Sumo Pontífice que se encuentra detrás del altar de la Basílica de Luján.

"Justo en relación a eso, y quizás para dejarlo bien en claro: cuando hablamos del Papa León XIV, él es sucesor de Pedro, que es el Pastor Universal. No viene a reemplazar a Francisco, ni tampoco la idea es darle la centralidad al Francisco, que por supuesto lo queremos mucho, pero ahora el que viene es el Papa León", afirmó el arzobispo de Buenos Aires.

"Bienvenidos todos", el lema de la visita del papa León XIV a la Argentina

En la conferencia, uno de los temas centrales fue el lema elegido para la visita del sumo pontífica a la Argentina: "Bienvenidos todos. Vayan y Anuncien".

"En el lema, la palabra ‘Bienvenidos’ está indicando cercanía, está indicando que invitamos a tender puentes entre todos. Por tanto, bienvenir habla de hospitalidad, de acogida, de abrir puertas. Ojalá funcionemos dando bienvenida. Y lo segundo puede hasta sonar contradictorio: ‘Vayan’. Vayan hace más alusión a salir de uno mismo e ir a los demás. Ese vayan está muy ligado a salir, un imperativo que usó mucho Francisco: “Salgan; vayan a las plazas”; “Prefiero verlos heridos por salir que sanitos por cuidarse”. Es un desafío de salir de sí mismo y hay muchos que están esperando que vayamos", explicó el Cardenal Ángel Rossi, Arzobispo de Córdoba.

Se esperan millones de personas en Buenos Aires, Luján y Córdoba

Millones de argentinos se movilizarán a las tres ciudades donde estará presente el papa León XIV. En esta línea, los religiosos que llevaron adelante la conferencia aseguraron una total comunicación y articulación con las fuerzas de seguridad, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

Una vez que se inició el espacio de preguntas, se consultó por la posibilidad de que algunos vecinos y colegios parroquiales abrieran sus puertas para alojar a aquellos que viajaran especialmente a ver al Sumo Pontífice y así evitar abonar un gasto de alojamiento.

"En el caso de la ciudad de Buenos Aires, como arquidiócesis de Buenos Aires, nosotros estamos organizando que tanto las parroquias como los colegios abran sus puertas para recibir a todos los peregrinos. Del mismo modo, también está conversado con el gobierno de la ciudad que se posibilite en esos días lo que es el transporte público interno de la ciudad que sea gratuito, por ejemplo el Subte", contestó al respecto Mons. García Cuerva.

Noticia en desarrollo...