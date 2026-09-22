La Iglesia revela los detalles de la visita del papa León XIV a la Argentina

Este martes, se lleva a cabo una conferencia de prensa en la Conferencia Episcopal Argentina sobre la visita del papa León XIV al país.

Luego de confirmarse el programa definitivo del Viaje Apostólico del papa León XIV a la Argentina, este martes, se lleva a cabo una conferencia de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, en la que se darán a conocer los detalles de la visita del Sumo Pontífice.

En la conferencia, se encuentran presentes el monseñor Marcelo Colombo, monseñor Raúl Pizarro, monseñor Jorge García Cuerva, monseñor Jorge Eduardo Scheinig y el cardenal Ángel Rossi.

Mirá la conferencia en vivo En el inicio de la conferencia, el Cardenal Ángel Rossi, Arzobispo de Córdoba, tomó el micrófono para agradecer y exponer lo que significa la visita del papa León XIV para la Argentina, luego de años de espera. En ese sentido, uno de los puntos centrales fue la presunta "revancha" por la no realización de viajes al país por parte del papa Francisco I. “La visita de León no es la revancha a Francisco I, que no vino. Es un homenaje a Francisco. Está expresando el cariño que León XIV tenía por Francisco y, de alguna manera, es un gesto de delicadeza de poder dar el paso que finalmente no dio nuestro Papa Francisco, y León toma la posta y con todo el cariño lo homenajea. Es un modo de honrarlo”, aseguró el Arzobispo de Córdoba.

“León no lo imita pero le sigue el paso -como decimos los criollos-. El tema de la paz, de los migrantes, de los más pobres, de los más ‘cascoteados’ por la vida, León lo tiene muy en el corazón porque, además, ha pisado en barro de Latinoamérica así que no habla desde su escritorio allá lejos, sino que sabe de lo nuestro", consideró el Cardenal Ángel Rossi, sobre el camino que está haciendo el líder de la Iglesia Católica actualmente, siguiendo los pasos del papa Francisco I.

"Ojalá que entre todos podamos abrirle los brazos y recibirlo a él y a toda la gente que se va a acercar. Es una oportunidad linda para demostrar que Argentina y cada una de sus provincias tiene grandeza de corazón y sabe acoger, como merece", agregó.