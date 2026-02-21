La historia detrás de la heladería joven que desafía a marcas históricas en Mendoza

En una provincia con tradición heladera fuerte y público acostumbrado a comparar, una nueva marca decidió instalarse hace algunos años con la propuesta de brindar un Helado artesanal con raíz italiana. Así, una esquina en la Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza fue la elegida en 2022 por Angolo Dolce como punto de partida para un proyecto de heladería que produce todos los días y sin atajos.

Desde el comienzo, la fábrica quedó en manos de Astrid Candela, maestra heladera del lugar. “Estoy desde el comienzo de la heladería”, contó a MDZ . Hoy es quien lidera la producción y toma decisiones técnicas que definen el resultado final.

La identidad italiana no es un recurso de marketing. Tiene una historia familiar detrás, vinculada a Sicilia y al deseo de rendir homenaje a los inmigrantes. Esa herencia se traduce en sabores, estética y en una idea de producto que busca revivir recuerdos.

Un buen producto por sobre la cantidad

Angolo Dolce heladeria (3) Astrid Candela lidera la fábrica y explica cómo la técnica y la inversión marcan diferencias en textura y sabor. Marcos Garcia / MDZ

La producción es diaria y a demanda. “De lunes a sábado producimos todos los días y a demanda”, explicó Astrid. Cada mañana revisa las bachas y define qué se elabora según lo que más sale y lo que necesita reserva para el fin de semana.

El volumen ronda los 80 kilos semanales, todos 100% artesanales. No se trabaja en abundancia para acumular stock, sino con lógica de reposición constante. Esa organización permite mantener frescura y regular la oferta según el movimiento real del local.

Detrás de cada sabor hay un proceso técnico preciso. La base se elabora en una pasteurizadora que calienta hasta 85 grados y luego baja la mezcla hasta temperaturas bajo cero. “Primero se pasteuriza la leche, luego se le agregan las pastas con los sabores, y en menos de 10 minutos tenes un helado”, detalló.

Decisiones técnicas que hacen al producto

Angolo Dolce heladeria (6) Con maquinaria de última generación y elaboración diaria, la heladería busca construir clientela fiel en Mendoza. Marcos Garcia / MDZ

Astrid explicó que son muchas las variables que definen las características de un helado. Un exceso de azúcar puede hacer que el helado se derrita; una falta, que se congele de más. Ese tipo de decisiones incide directamente en la textura. Por eso trabajan con pastas equilibradas y estabilizantes que mantienen consistencia sin perder sabor.

Una de las inversiones importantes que realizaron fue la de las maquinarias. “Es como que si te dijeran que tenemos un Ferrari”, graficó Astrid sobre la máquina que produce el helado. La tecnología permite mantener las vitrinas día y noche sin tener que trasladar las bachas a pozos de frío. Esa inversión apunta a estabilidad y durabilidad.

Raíces italianas, paladar mendocino

Angolo Dolce heladeria (9) Con identidad italiana y proceso técnico propio, la marca intenta competir en un mercado dominado por nombres históricos. Marcos Garcia / MDZ

Si hay un sabor que sintetiza esa mezcla cultural es el sambayón. “Lo primero que se me viene a la cabeza es el sambayón”, contó Astrid. Lo elaboran con yemas de huevo, azúcar y vino marsala, y lo combinan con nueces caramelizadas y pasas de uva.

“El que viene dice: me recuerda el postre que me hacía mi abuela”, contó. Allí aparece el recuerdo como puente entre Italia y Argentina, entre la mesa familiar y la vitrina de helados.

Crecer sin traicionar el producto

Angolo Dolce heladeria (8) Con sabores clásicos como el sambayón, la propuesta combina herencia familiar y adaptación local. Marcos Garcia / MDZ

Instalar una marca nueva en Mendoza no es sencillo. Hay heladerías históricas y un público amante del helado. “Tenemos nuestro lugar, tenemos nuestra clientela”, afirmó Astrid sobre ese proceso de consolidación.

La apuesta concreta de Angolo Dolce es sostener un producto sólido antes que subirse a cada moda. En un rubro exigente, esa seguridad termina marcando la diferencia.