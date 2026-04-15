El revés judicial que recibió un represor mendocino de la última dictadura militar

Juan Carlos Alberto Santa María está condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Argentina. De origen mendocino, el represor solicitó ante la justicia el beneficio de salidas transitorias, pero un dictamen de la Sala IV Cámara Federal de Casación Penal, impartido este miércoles, desestimó este pedido.

Santa María, exjefe de inteligencia militar de la IV Brigada Aérea, ya había recibido el rechazo a este beneficio por parte del Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza en diciembre de 2025. Sobre esta decisión, por medio de su defensa, el condenado sostuvo que la decisión del tribunal de primera instancia fue arbitraria, fundamentada en una "errónea valoración" de los requisitos legales.

Sin embargo, los jueces de Casación Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo, resolvieron por unanimidad confirmar la decisión del tribunal mendocino al considerar que otorgar la libertad gradual a Santa María sería contrario a la ley, dado que el proceso de reinserción social debe ser un camino progresivo basado en informes técnicos que, en este caso, no avalan su salida. Adicionalmente, Casación descartó planteos de "persecución ideológica".

Asimismo, se indicó que el fallo lleva poco más de 13 años detenido (desde febrero de 2012),. La ley exige un mínimo de 15 años para que un condenado a perpetua pueda solicitar salidas transitorias.

Quién es el represor y por qué fue condenado Juan Carlos Santa María Blasón, de 81 años, fue una pieza clave del aparato represivo en Mendoza durante la última dictadura militar. Como jefe de la División Inteligencia de la IV Brigada Aérea en 1976, tuvo bajo su mando estructuras dedicadas al mantenimiento del orden y la ejecución de operativos ilegales.