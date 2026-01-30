La hamburguesa campeona del mundo es argentina: cuándo estará disponible en sus locales

A principios de este mes, se realizó el Dubai Burger Championship 2026 , el primer campeonato de hamburguesas de su tipo. Allí, las mejores hamburgueserías se presentaron ante un jurado internacional para determinar cuál era la mejor del mundo . Con su creación "Crispy Dubai" , el premio se lo llevó La Birra Bar , la marca argentina que nació hace 25 años en el barrio porteño de Boedo.

Se trata de una hamburguesa hecha especialmente para esta competencia . Utilizaron carne 100% de raza Wagyu madurada con queso cheddar blanco, aportaron crocancia con su emblemática “cebolla crispy” y coronaron con un “mayochurri trufado”, una mayonesa a base de la receta de chimichurri argentino familiar con un toque de trufa negra que sirvió como guiño al lujo de la sede del concurso.

Como consecuencia de esta consagración, este jueves la marca realizó un evento exclusivo para probar la "Crispy Dubai" antes de su lanzamiento global, que llegará en simultáneo a los cuatro países donde opera La Birra Bar : Argentina, Estados Unidos, España y Chile. De esta forma, todos los clientes de la hamburguesería podrán probar la hamburguesa que fue elegida como la mejor del mundo .

El evento se realizó en el local donde nació La Birra Bar , ubicado en Carlos Calvo 4317, barrio de Boedo. Allí, las personas invitadas pudieron degustar la hamburguesa ganadora antes de su lanzamiento.

Según pudo saber MDZ, la "Crispy Dubai" estará disponible a partir del jueves 5 de febrero . Esto no es solamente en los 14 locales que hay en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, sino también en el resto de las sucursales de La Birra Bar en Estados Unidos, España y Chile.

En el evento estuvo presente Daniel Cocchia, fundador de la hamburguesería, junto a su hijo Renzo y el resto de su familia. Asimismo, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, visitó el local junto a su esposa María Belén Ludueña.

Renzo Cocchia, uno de los fundadores de La Birra Bar, en diálogo con MDZ

- ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo este pre-lanzamiento?

- Andamos espectacular, esto está detonado, realmente vino muchísima más gente de lo esperado. Muy contento sobre todo, muy contento de poder presentar esta hamburguesa, la "Crispy Dubai", que es muy especial, a más de 13.000 km de Dubai, en el barrio de Boedo donde todo nació básicamente, junto a mi papá, que es el fundador de la marca, y bueno, un placer increíble de compartirlo con todos ustedes.

- Quería preguntarte por la competencia: cómo fue, quiénes la organizaron, cuántos países compitieron, cómo se desarrolló.

- La competencia el primer mundial que se hace de su tipo, primer mundial de amateurs, lo organizaron en Dubai y participaron 17 amateurs de todo el mundo. Entre ellas grandes referentes mundiales, con lo cual era una competencia que presentaba un panorama bastante complejo. Estaba Hundred de España, que es considerado una de las mejores del mundo. Había una muestrera de Londres, de Suecia, de Brasil incluso muchas de Dubái y bueno, competíamos frente a todos ellos. El evento se desarrolló durante 4 días, no fue solamente una competencia, sino que teníamos que sacar muestras para el público también presente. En los 4 días que se desarrolló el evento sacamos 5500 hamburguesas. Fue una locura realmente, y en paralelo tuvimos el día 10, el jueves, que era presentar las siete hamburguesas para los siete jurados expertos. El premio es un premio absoluto que se divide en un 50%, que lo decide la gente a través del voto por QR, y el otro 50% es el jurado de siete expertos. Cinco de los siete jurados coincidieron en que la hamburguesa de La Birra Bar fue la mejor del evento. Los resultados de la gente no lo tenemos, pero nos han llegado comentarios de que arrasamos también, así que muy contento, fue increíble.

crispy dubai la birra bar IV (1) El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a su esposa María Belén Ludueña y la familia Cocchia. La Birra Bar

- ¿Qué es lo que hace a esta hamburguesa una hamburguesa argentina?

- Bueno, realmente pasamos por entre 10 y 15 recetas distinta de hamburguesas para llevar y decidimos llevar esta, con la salsa de chimichurri. Dimos con el punto de presentar algo que tenga cierta conexión o arraigo con nuestro país. Pensamos en millones de cosas: desde una cebolla con vino tinto Malbec, una mermelada con vino también y demás ideas, pero después caímos en la receta de chimichurri de toda la vida de nuestra familia, de mi abuela. Así que la incluimos en la salsa de nuestra hamburguesa y aparte, para darle cierta conexión con el lujo y la exclusividad de Dubái, le incluimos un poco de trufa negra a la receta y quedó espectacular.

- Coincido totalmente. Muchas gracias y felicitaciones de nuevo.

- Muchas gracias a ustedes.