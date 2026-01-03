De Boedo a Dubai: cuál es la única hamburguesa argentina que competirá con las mejores del mundo

Una emblemática hamburguesería porteña fue seleccionada para participar de un campeonato inédito que reunirá a las marcas más influyentes del mundo en Dubai.

Una hamburguesería porteña representará a la Argentina en el primer campeonato mundial de hamburguesas que se realizará en Dubai. Se trata de un evento sin precedentes que reunirá a solo 20 hamburgueserías: 15 locales y apenas cinco internacionales cuidadosamente seleccionadas.

Cuál es la hamburguesería argentina que competirá en Dubai La Birra Bar, la marca nacida en el barrio porteño de Boedo, llegará a la Dubai Burger Championship, el primer campeonato mundial de hamburguesas que se realizará en Dubai.

La Birra Bar, la única hamburguesa argentina que va a competir a Dubai La Birra Bar, la única hamburguesa argentina que va a competir a Dubai Gentileza La elección no fue casual. Reconocida como “la hamburguesa más premiada del mundo” y distinguida recientemente como Marca País Argentina, La Birra Bar se convirtió en una de las pocas representantes extranjeras en una plaza tan competitiva como exigente. La invitación funciona como una validación del recorrido construido durante más de dos décadas, con una identidad clara y un estándar de calidad sostenido en el tiempo.

“Ser parte de este campeonato, y hacerlo entre solo cinco marcas internacionales, es un orgullo enorme”, expresaron Daniel Cocchia y Renzo Cocchia, fundadores del proyecto familiar. Para ellos, la convocatoria refleja el trabajo constante y la apuesta por una propuesta artesanal que logró trascender fronteras.

Mirá el video: el mensaje de los fundadores de La Birra Bar Entrevista a los dueños de La Birra Bar Cómo será el campeonato de hamburguesas en Dubai El Dubai Burger Championship no será solo una competencia. La organización estuvo a cargo de Iñaki Lopez de Vinaspre, creador de la cadena Sagardi y del festival Meat & Fire de Barcelona. El objetivo fue reunir a las marcas más influyentes y premiadas del universo hamburguesero, con foco en la técnica, la identidad y la innovación.