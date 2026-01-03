De Boedo a Dubai: cuál es la única hamburguesa argentina que competirá con las mejores del mundo
Una emblemática hamburguesería porteña fue seleccionada para participar de un campeonato inédito que reunirá a las marcas más influyentes del mundo en Dubai.
Una hamburguesería porteña representará a la Argentina en el primer campeonato mundial de hamburguesas que se realizará en Dubai. Se trata de un evento sin precedentes que reunirá a solo 20 hamburgueserías: 15 locales y apenas cinco internacionales cuidadosamente seleccionadas.
Cuál es la hamburguesería argentina que competirá en Dubai
La Birra Bar, la marca nacida en el barrio porteño de Boedo, llegará a la Dubai Burger Championship, el primer campeonato mundial de hamburguesas que se realizará en Dubai.
La elección no fue casual. Reconocida como “la hamburguesa más premiada del mundo” y distinguida recientemente como Marca País Argentina, La Birra Bar se convirtió en una de las pocas representantes extranjeras en una plaza tan competitiva como exigente. La invitación funciona como una validación del recorrido construido durante más de dos décadas, con una identidad clara y un estándar de calidad sostenido en el tiempo.
“Ser parte de este campeonato, y hacerlo entre solo cinco marcas internacionales, es un orgullo enorme”, expresaron Daniel Cocchia y Renzo Cocchia, fundadores del proyecto familiar. Para ellos, la convocatoria refleja el trabajo constante y la apuesta por una propuesta artesanal que logró trascender fronteras.
Mirá el video: el mensaje de los fundadores de La Birra Bar
Cómo será el campeonato de hamburguesas en Dubai
El Dubai Burger Championship no será solo una competencia. La organización estuvo a cargo de Iñaki Lopez de Vinaspre, creador de la cadena Sagardi y del festival Meat & Fire de Barcelona. El objetivo fue reunir a las marcas más influyentes y premiadas del universo hamburguesero, con foco en la técnica, la identidad y la innovación.
En ese contexto, la presencia de La Birra Bar no solo representa a una empresa, sino también a un estilo de hamburguesa asociado a la tradición argentina de la carne y al cuidado artesanal en cada detalle. La competencia se perfila como una vidriera clave para el sector a nivel mundial.
Una hamburguesa creada solo para Dubai
Para esta cita histórica, la marca desarrolló una hamburguesa exclusiva. La receta respeta su ADN: pan de elaboración propia, un blend especial de carne Wagyu y una construcción pensada para destacar sabor, técnica y personalidad. El proceso demandó meses de pruebas y ajustes, en sintonía con equipos gastronómicos de distintos países.
De Boedo al mundo
Fundada en 2001, La Birra Bar pasó de ser un pequeño local de barrio a una referencia global. Hoy cuenta con presencia en Argentina, Estados Unidos, España y Chile, y continúa con un ambicioso plan de expansión. Su participación en Dubai marca un nuevo hito: una hamburguesa nacida en Buenos Aires que competirá, por primera vez, entre las mejores del planeta.