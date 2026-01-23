La Fiscalía española archivó su investigación contra Julio Iglesias

Lo resolvió ante la falta de competencia tras la investigación que abrió para analizar una denuncia contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual en 2021.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha archivado la investigación que abrió para analizar una denuncia contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas, ante la "falta de jurisdicción" y competencia de los tribunales españoles.

Julio Iglesias en el banquillo En tanto, el empresario dominicano George Nader, responsable de las presentaciones del artista en los últimos veinte años señaló que las denuncias presentadas por dos exempleadas del cantante español en sus mansiones de la República Dominicana y Bahamas y que incluyen agresiones sexuales y vejaciones "son un chantaje", afirmó este jueves a EFE

"Yo conozco a Julio, nunca vi un comportamiento inadecuado" hacia las mujeres en su mansión de Punta Cana (este de la República Dominicana), dijo tajantemente Nader.

La causa contra el cantante español Una exempleada del hogar del cantante y una fisioterapeuta han acusado a Julio Iglesias de agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas, hechos que supuestamente ocurrieron en 2021.

Ambas, entre ellas una dominicana, han aportado a la Fiscalía española documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, las cuales fueron reveladas inicialmente en una investigación periodística de eldiario.es y Univisión Noticias en Estados Unidos y desvelada el pasado 13 de enero.