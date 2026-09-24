La escuela frente a un cambio de época: enseñar más allá de los algoritmos

La inteligencia artificial generativa irrumpió en la educación antes de que las escuelas terminaran de debatir su llegada.

Mientras se discuten los riesgos y posibilidades de la Inteligencia Artificial, millones de estudiantes ya la incorporaron con naturalidad a su vida cotidiana para buscar información, escribir textos, resolver problemas o crear contenidos. La pregunta, entonces, ya no es si la IA debe ingresar a la escuela, sino qué tipo de experiencias de aprendizaje queremos construir en un escenario en el que ya forma parte de las prácticas culturales de los estudiantes, muchas veces sin saber cómo funcionan los algoritmos ni de las implicancias del uso de datos personales.

Vivimos en la "sociedad del desconocimiento", una era saturada de información automática donde el caudal de producción supera nuestra atención disponible. Por lo tanto, una de las misiones más urgentes de la escuela es entrenar la discriminación inteligente: la habilidad para distinguir la velocidad de los datos de la profundidad del conocimiento verdadero. La IA puede generar textos convincentes, aunque contengan errores, sesgos o afirmaciones infundadas. Por eso, una alfabetización digital significativa implica enseñar a verificar fuentes, contrastar evidencias, reconocer los límites de las herramientas tecnológicas y desarrollar criterios para tomar decisiones fundamentadas.

La IA ya llegó a la escuela En este sentido, el pensamiento crítico se convierte en una competencia transversal para que los estudiantes puedan cuestionar, sostener argumentos con evidencias, identificar diferentes perspectivas y comprender que ninguna respuesta —ni siquiera la producida por una inteligencia artificial— debería aceptarse sin reflexión. La presencia de algoritmos capaces de procesar volúmenes inabarcables de datos nos obliga a repensar qué es lo que realmente valoramos hoy dentro de un aula.

Mientras se discuten los riesgos y posibilidades de la Inteligencia Artificial, millones de estudiantes ya la incorporaron con naturalidad a su vida cotidiana. Archivo. El foco pedagógico debe desplazarse del producto final hacia la experiencia enriquecida del recorrido para priorizar la capacidad de los alumnos de dar evidencias de lo que comprenden, su curiosidad para formular preguntas inéditas y su disposición para habitar el error como un estadio necesario de la indagación para el aprendizaje. Esto nos lleva a revisar la concepción de evaluación de los aprendizajes ya que, si la inteligencia artificial puede responder aquello que solo exige memoria o repetición, las evaluaciones centradas exclusivamente en reproducir información pierden capacidad para mostrar lo que un estudiante realmente comprende. No se trata de relajar la exigencia académica, sino de entender que la construcción de conocimiento implica un auténtico proceso cognitivo que permite pensar preguntas pertinentes, seleccionar información confiable, establecer relaciones, argumentar, revisar ideas, contrastar perspectivas y elaborar conclusiones propias.

Existe otro desafío igual de importante La escuela debe preservar aquello que hace posible el aprendizaje profundo: la curiosidad intelectual. Preguntarse por qué ocurre un fenómeno, explorar caminos alternativos, debatir con otros y construir explicaciones compartidas siguen siendo experiencias insustituibles. Aprender continúa siendo una actividad profundamente social, donde el diálogo, la cooperación y el intercambio no solo enriquecen la comprensión de la realidad, sino que constituyen el espacio en el que se desarrolla la inteligencia dialógica para construir significado con otros, sostener preguntas abiertas y generar comprensiones que ninguna persona —ni tampoco una inteligencia artificial— podría producir de manera aislada.