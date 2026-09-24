Esquiar en primavera: qué centros siguen abiertos, cómo llegar y cuánto hay que gastar

Las grandes nevadas que recibió la cordillera este invierno permitieron extender la temporada de nieve más allá del calendario habitual. Ahora, con la llegada de la primavera, todavía quedan alternativas para quienes quieren ponerse los esquíes , aunque la experiencia cambia y también lo hacen los precios, los horarios y las condiciones de la montaña .

Esquiar en primavera tiene una particularidad que se nota desde las primeras horas. Las temperaturas son más agradables, los días son más largos y la nieve puede estar firme durante la mañana y volverse más blanda hacia el mediodía, por lo que el horario elegido también empieza a ser parte de la experiencia.

En Mendoza, la principal opción para esta última parte de la temporada es Las Leñas , mientras que Penitentes Park ofrece una propuesta más acotada y cercana a la ciudad. Del otro lado de la cordillera, Portillo decidió estirar su temporada hasta octubre después de una acumulación de nieve fuera de lo habitual.

Las Leñas , en Malargüe, mantiene sus medios de elevación habilitados hasta el lunes 28 de septiembre. El centro informó que al 22 de septiembre tenía 1,30 metros de nieve en la base, 2 metros en la zona intermedia y hasta 3,30 metros en la cumbre.

Para quienes quieran aprovechar los últimos días, desde el 29 de agosto rige la tarifa de baja temporada. El pase adulto diario cuesta $122.400 y el de menor $98.000, mientras que el pase de siete días tiene un valor de $642.600 para adultos y $514.100 para menores.

También existe una alternativa para quienes recién empiezan. El pase de principiantes cuesta $42.900 para adultos por un día y permite utilizar las pistas Eros 1, Eros 2, Venus 1 y Venus 2. Para un viaje de varios días, el pase de tres días para principiantes queda en $115.700.

Cuánto cuesta esquiar en Las Leñas

Todos los precios para disfrutar del centro de esquí ubicado en Malargüe. MDZ / Marcos García

El pase, de todos modos, es solamente una parte del presupuesto. Las Leñas cuenta con escuela de esquí y snowboard, alquiler de equipos y distintos tipos de alojamiento dentro del valle, por lo que una escapada de varios días puede elevar bastante el gasto final.

Como referencia, tres días de clases grupales para adultos cuestan $585.000. Para menores también hay programas específicos, mientras que las clases particulares tienen valores que llegan a $1.025.000 por medio día para grupos de una o dos personas.

Desde la ciudad de Mendoza hasta Las Leñas son unos 342 kilómetros. El acceso se realiza por las rutas que conectan la capital provincial con San Rafael, El Sosneado y finalmente la Ruta Provincial 222, por lo que antes de emprender el viaje hay que revisar especialmente el estado de ese camino.

Penitentes, una alternativa para una salida de un día

Marcos Garcia / MDZ

Más cerca de la ciudad aparece Penitentes Park, sobre la Ruta Nacional N°7. Está a unos 165-175 kilómetros de Mendoza y el viaje suele demandar alrededor de tres horas, aunque puede extenderse por el tránsito, el clima o las condiciones de la alta montaña.

La diferencia importante es que Penitentes ya no funciona como el antiguo centro de 28 pistas. En 2026 opera con una propuesta reducida, concentrada principalmente en La Herradura, con seis pistas y tres medios de elevación operativos según la información relevada. También mantiene actividades como trineos, snow park y la aerosilla panorámica para peatones.

En septiembre, los valores de referencia ubican el pase general de esquí en unos $80.000 para adultos y $60.000 para menores, mientras que el pase de principiantes ronda los $45.000. La aerosilla panorámica cuesta aproximadamente $25.000 y el pase para trineos parte de los $25.000.

Qué llevar y cómo llegar a Penitentes

MDZ / Marcos García

Para quienes van desde Mendoza, Penitentes permite hacer una salida de un día sin necesidad de cruzar a Chile. El recorrido se realiza por la Ruta Nacional N°7 y atraviesa lugares como Potrerillos, Uspallata y Puente del Inca, aunque el estado del corredor internacional puede afectar igualmente la circulación.

En auto es necesario llevar cadenas si las condiciones lo requieren y revisar antes de salir el estado de la ruta, el pronóstico y las restricciones para circular. También existen alternativas de transporte regular, traslados privados y excursiones que pueden incluir el viaje, ropa de nieve y entradas.

Para esquiar en primavera tampoco hay que confiarse por las temperaturas más agradables. El sol puede ser fuerte, la radiación aumenta y la nieve cambia durante el día, por lo que siguen siendo necesarios campera impermeable, guantes, antiparras, protector solar y ropa adecuada para montaña.

Portillo estira la temporada hasta octubre

Para quienes quieran cruzar la cordillera, Portillo aparece como una de las alternativas más particulares de esta primavera. El centro chileno acumuló casi diez metros de nieve durante la temporada, prácticamente el doble de su promedio histórico de 5,1 metros, y decidió extender la operación hasta el 12 de octubre.

La experiencia en octubre es diferente a la de pleno invierno: los días son más largos, hay mayor insolación y la nieve suele endurecerse durante la noche para ablandarse con el avance de la jornada. Por eso, las primeras horas suelen ofrecer una superficie diferente a la que se encuentra cerca del mediodía.

Para la última parte de la temporada, Portillo anunció además un 20% de descuento para estadías entre el 30 de septiembre y el 12 de octubre, junto con un beneficio de un niño sin cargo por grupo familiar. La temporada extendida ofrece así una ventana poco habitual para quienes todavía quieren esquiar durante la primavera.

Cuánto cuesta cruzar a Portillo

Los pases diarios de Portillo se cobran en pesos chilenos. En temporada baja, el ticket online para adultos cuesta $50.000 CLP, mientras que en boletería llega a $53.000; para menores de 5 a 11 años los valores son $35.000 y $38.000, respectivamente.

Portillo está a unos pocos kilómetros de la frontera y el viaje desde Mendoza depende directamente del estado del Paso Internacional Los Libertadores. El cruce puede verse afectado por nieve, viento, controles, tránsito y restricciones para vehículos, por lo que un viaje por el día requiere bastante más planificación que una salida dentro de Mendoza.

Una primavera con más opciones, pero menos margen para improvisar

La gran diferencia entre esquiar en invierno y hacerlo en primavera no está solamente en la temperatura. La nieve se transforma a lo largo del día, las fechas de cierre están cerca y una jornada de sol puede tener condiciones muy diferentes a las de la mañana siguiente.

Por eso, para una salida desde Mendoza conviene mirar primero qué centro está operativo, después el estado de la ruta y finalmente el precio del pase. Las Leñas permite todavía aprovechar algunos días hasta el 28 de septiembre, Penitentes ofrece una propuesta más corta y familiar, y Portillo extiende excepcionalmente su temporada hasta el 12 de octubre.

En todos los casos, el consejo más práctico es el mismo: revisar las condiciones el mismo día del viaje. En la montaña pueden cambiar la nieve, el viento, la visibilidad, los medios de elevación y el estado de los caminos, incluso cuando el calendario indique que la temporada continúa.

En definitiva, antes de viajar, conviene consultar la información actualizada directamente en los canales oficiales de cada centro, ya que el estado de las pistas, los medios de elevación, los precios y las condiciones de acceso pueden cambiar. Para conocer las novedades de Las Leñas, Penitentes Park y Portillo, se pueden consultar sus sitios y canales oficiales: Las Leñas, Penitentes Park en Instagram y Ski Portillo.