Esquiar en octubre: la decisión que Ski Portillo no tomaba desde hace décadas

Hay temporadas que se parecen todas entre sí, y hay temporadas que se cuentan. La de 2026 en Portillo pertenece al segundo grupo.

Empezó mal. El resort tenía previsto abrir el 20 de junio, a tiempo para las vacaciones de invierno de Sudamérica, pero la nieve no llegó. Una tormenta temprana dejó apenas unos cuarenta centímetros y la administración decidió postergar: no había base suficiente para operar con seguridad. Recién el 4 de julio abrió, de manera limitada y solo para huéspedes del hotel, con tres pistas habilitadas.

El 14 de julio Portillo cerró preventivamente ante el pronóstico de un temporal mayor. Lo que siguió fue uno de los ciclos de tormentas más intensos que recuerde la cordillera central: solo en siete días consecutivos cayeron más de cinco metros de nieve. El Paso Internacional Los Libertadores, la conexión terrestre entre Mendoza y Santiago, y la única vía de acceso al centro desde Argentina, quedó suspendido. Estuvo cerrado más de cuarenta días, con acumulaciones que en algunos sectores alcanzaron hasta siete metros.

Durante ese período, Portillo quedó aislado. Huéspedes con reservas confirmadas tuvieron que reprogramar. Otros llegaron en helicóptero, desde una base habilitada en Río Blanco, en una operación que el resort sostuvo durante semanas. La gerencia estimó pérdidas millonarias y el equivalente a un tercio de la operación anual.

Y, sin embargo, el saldo es paradójico.

Portillo cierra el invierno con casi diez metros de nieve caída acumulada, contra un promedio histórico de 5,1 metros por temporada. Casi un 100% por encima de lo normal. La nieve compactada medida en agosto marcaba 2,95 metros en Plateau y 2,52 metros en la base del Hotel Portillo. Con ese colchón, cerrar el 26 de septiembre, la fecha que figuraba en el calendario oficial, era desaprovechar la montaña.

La decisión se anunció a mediados de agosto: la temporada se extiende hasta el 12 de octubre. Dieciséis días adicionales. Ski Portillo ha cerrado en los primeros días de octubre en años excepcionales, pero llegar operativo a mediados de mes no tiene antecedente en su historia reciente.

Esquiar en Portillo en octubre es otra cosa. Los días son más largos, la insolación aumenta, las temperaturas aflojan. La nieve se endurece de noche y se ablanda hacia el mediodía, lo que exige leer los horarios de la montaña con más atención. A cambio: cielo abierto, una luz sobre la Laguna del Inca que no se parece a la de julio y, a lo que siempre tiene acostumbrado Ski Portillo, pistas con poca gente y medios de elevación sin filas.

No es la primera vez que Ski Portillo hace historia con la nieve. El centro opera desde 1949, fue sede del Campeonato Mundial de Esquí Alpino de la FIS en 1966, el único disputado en el hemisferio sur, allí se rompió por primera vez la barrera de los 200 km/h en descenso y allí entrenan, durante el invierno boreal, selecciones olímpicas como las de Estados Unidos, Austria, Noruega y Alemania. Los World Ski Awards lo distinguieron como mejor centro de esquí de Chile y su hotel como mejor hotel de esquí.

Para el tramo final, el resort habilitó un 20% de descuento para las estadías entre el 30 de septiembre y el 12 de octubre, además de un beneficio de un niño sin cargo por grupo familiar.

En Argentina, la comercialización de los paquetes de Ski Portillo está a cargo, entre otros, de Skiala.com, operador especializado en destinos de nieve desde 1999, que arma las estadías con traslados desde Mendoza o Santiago y se ocupa de la logística del cruce. Con cupos limitados, el hotel no supera las 450 plazas, y 16 días de calendario, es una ventana corta.

Después del 12 de octubre, la montaña se queda con toda esa nieve para ella sola.

Operador oficial en Argentina: Skiala.com

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