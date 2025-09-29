La era de los agentes de inteligencia artificial: comunicación estratégica que potencia el talento humano

El panorama de la comunicación y las relaciones públicas está en constante evolución, impulsado por una ola de innovación tecnológica sin precedentes. En Burson, no solo observamos esta transformación; la estamos liderando. Nuestra visión es clara: los agentes de Inteligencia Artificial no son meras herramientas, sino socios estratégicos que amplifican exponencialmente la capacidad humana, redefiniendo lo que es posible en nuestro campo.

La pregunta fundamental que nos guía no es "¿qué puede hacer la IA?", sino "¿qué problemas afrontamos y cómo puede la tecnología aumentar la capacidad humana?". Hemos analizado más de 230 tareas que nuestros profesionales realizan a diario, identificando los puntos de mayor valor donde la IA puede generar un impacto real. Así, desarrollamos un portfolio de agentes personalizados que van desde la creación de materiales de PR y medios, hasta agentes basados en conocimiento con profunda experiencia en reputación y marca. Contamos con "personas sintéticas" y agentes capaces de predecir el impacto de cualquier comunicación para cualquier audiencia, o de analizar la reputación de una empresa con una precisión asombrosa. Incluso hemos diseñado agentes para optimizar funciones internas, desde nuestros equipos de Estrategia y Creatividad hasta Operaciones, Finanzas y Recursos Humanos.

Los beneficios de esta integración son tangibles y se clasifican en dos categorías clave: eficiencia y efectividad. En tareas rutinarias, observamos una mejora de eficiencia de aproximadamente el 20%. Esto libera a nuestros equipos para dedicar su tiempo a actividades de mayor valor estratégico, fomentando la creatividad y la conexión humana que ninguna máquina puede replicar. Sin embargo, lo verdaderamente transformador reside en la efectividad. El uso de IA cognitiva nos permite predecir comportamientos y el impacto de comunicaciones, problemas u oportunidades en un entorno cada vez más volátil. Esto se traduce en una mejora significativa en el impacto comercial de nuestro trabajo.

En Burson Labs, nuestro equipo de Innovación, la velocidad es clave. Pasamos de la idea inicial a agentes completamente funcionales en tan solo cinco horas. Gracias a WPP Open, el ecosistema de marketing inteligente impulsado por IA de nuestra compañía, tenemos acceso a los últimos y más avanzados modelos de lenguaje de todas las grandes empresas, evaluando constantemente el rendimiento de hasta 93 modelos diferentes. Hemos democratizado la innovación, permitiendo a todos nuestros empleados construir sus propios agentes para optimizar sus tareas individuales, fomentando una cultura de curiosidad y de innovación distribuida.

Por supuesto, la implementación de cualquier tecnología transformadora conlleva sus desafíos. Nuestros clientes, con razón, buscan garantías en tres áreas fundamentales. Primero, la validación de un experto: aseguramos que nuestros especialistas evalúan y validan las tareas de los agentes, con una metodología rigurosa para prevenir "alucinaciones", desviaciones del modelo o cualquier imprecisión. Segundo, la protección de datos: garantizamos que su información está protegida y no se utiliza para entrenar modelos públicos o agentes de la competencia. Y tercero, el acompañamiento en la transformación: capacitamos a nuestros empleados y los guiamos en la adaptación a esta nueva era "agénetica".