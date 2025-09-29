Cuánto cuesta construir una casa de 110 metros cuadrados en Argentina, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial aseguró que el costo de construir una casa de 110 metros cuadrados en Argentina hoy (septiembre 2025) varía significativamente dependiendo de la calidad de la vivienda y la ubicación geográfica.

Cabe destacar que en una casa de 110 m2 pueden caber tres habitaciones, dos baños, una sala, un comedor, una cocina y un lavadero. El diseño puede variar según el cliente, pero en líneas generales esto es lo que podrías incluir en una casa de ese tamaño.

La IA explicó que en pesos argentinos el costo promedio por m2 se ha ubica alrededor de $1.200.000 a $1.330.000 en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o alrededor de $1.400 y $1.700 dólares por m2. Cabe destacar que este valor no incluye IVA, terreno ni gastos extra.

Pero cuando le preguntamos a la inteligencia artificial sobre la diferencia de costos entre las provincias respondió que es significativa. Entre las zonas caras ubicó a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires (especialmente barrios cerrados), Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y ciudades turísticas como San Martín de los Andes, Bariloche y Ushuaia.

En cambio, las provincias más baratas para construir una casa son Santiago del Estero, Chaco, La Rioja, Salta, Tucumán, San Luis y algunas ciudades de Córdoba y Santa Fe que no sean la capital. En estas zonas el costo de mano de obra y de vida son significativamente más bajos por lo que se explica su precio.

Finalmente, la IA reveló el costo estimado de una construcción de 110 m2. En CABA y el Gran Buenos Aires es de $170.000 dólares, es decir, $221.000.000 pesos argentinos. Pero en las provincias del interior, una casa del mismo tamaño se estima entre $100.000 dólares o $130.000.000 a $162.000.000 pesos argentinos.