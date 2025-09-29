Según la Inteligencia Artificial, este es el mensaje de armonía del ángel para Libra, Escorpio y Sagitario

A poco de que termine el mes de septiembre la Inteligencia Artificial transmite esperanzas con el mensaje sanador del ángel de la guarda para Libra, Escorpio y Sagitario. Hay que creer para que las cosas sucedan realmente como nosotros queremos.

El ángel cada día tiene un mensaje con consejos para todas las personas y con el avance de la tecnología la IA lo interpreta, sin embargo esta herramienta no hace predicciones. Los seres celestiales siempre están acompañando en el camino de la vida.

Los de este signo a veces absorben las malas energías de los demás y eso hace que se desequilibre su balanza interna. La solución a cualquier problema vendrá desde la calma. Confíen en sus capacidades.

“Estoy contigo para llenarte de comprensión y sabiduría en cada elección”, les dice el ángel a las personas de Libra.

Escorpio

El ángel les recuerda a los de este signo que no están solos. A veces traen el peso del pasado, pero con el tiempo las viejas heridas se irán cerrando y se abrirán nuevas puertas.

Es momento de dejar de pensar en los demás y priorizarse. A veces hay que mirar para adentro para entenderse mejor.

Sagitario

El ángel acompañará a los de estos signos en las aventuras que surjan esta semana y les envía un rayo de optimismo. No pierdan las esperanzas con esa persona porque todo se puede lograr con paciencia.

El amor triunfará al final del camino y verán que tanta espera realmente valió la pena.