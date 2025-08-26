La dura carta de familiares de víctimas del fentanilo contaminado a diputados

El drama por las muertes y secuelas ocasionadas tras la aplicación de fentanilo contaminado sumó en las últimas horas un fuerte reclamo público. Alejandro, hermano de Leonardo Ayala —una de las víctimas fatales—, difundió una carta dirigida a Diputados de la Nación en la que exigió respuestas concretas y asistencia para las familias afectadas .

En el texto, las familias de las víctimas por el fentanilo adulterado pide acción inmediata por parte del Congreso y la articulación de medidas con los gobiernos provinciales para evitar más casos y garantizar transparencia.

“Nos dirigimos a ustedes con carácter de urgencia a fin de solicitar su compromiso y acción inmediata en relación a la situación que atraviesan las familias damnificadas y posibles víctimas a raíz de la aplicación de fentanilo adulterado”, señala el documento.

La carta, firmada por “Familias en lucha por las víctimas del fentanilo adulterado” , detalla una serie de reclamos. Entre los pedidos mencionan: asistencia médica, psicológica y social para quienes lo necesiten; entrega de historias clínicas completas en un plazo de 48 horas, con detalle de marca y lote del fármaco aplicado, en cumplimiento de la Ley de Derechos del Paciente; pedidos de informes y acceso a la información pública respecto de las instituciones que recibieron fentanilo adulterado; y protocolos de control y bioseguridad en hospitales tras el brote bacteriano, aplicados de manera uniforme y bajo normas ISO de calidad.

“Confiamos en que el Poder Legislativo, en su rol de representación y control, acompañará este reclamo legítimo en defensa de la salud, la vida y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas”, concluye la carta.

Muertes por el fentanilo adulterado

Cabe recordar que la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por la diputada Silvia Lospennato (PRO), comenzó este martes el tratamiento de los proyectos que proponen crear una comisión que investigue las muertes por la aplicación de fentanilo adulterado.

En ese marco, Lospennato, abogó para “tener un único dictamen, es un tema que genera gran preocupación, que afecta como mínimo a cien familias que buscan justicia".

Previo al tratamiento de los cuatro proyectos de resolución y un proyecto de ley, los familiares de las víctimas esgrimieron sus argumentos y leyeron la mencionada carta a los legisladores. A continuación, Silvana Guidici (PRO), autora de una de las iniciativas, consideró que “el Parlamento no puede desligarse de un caso que impacta en la salud pública”, y apuntó, que las líneas de investigación que llevará adelante, implican tres ámbitos: revisar la actuación de los organismos que habilitaron el funcionamiento de los laboratorios a pasar de las alertas; la conexión con el narcotráfico; y la cadena de protección o complicidad de empresarios o testaferros que pueda tener conexión con funcionarios o ex funcionarios”.

A su turno, la diputada Victoria Tolosa Paz (UXP), argumentó su proyecto de ley que propone la creación de una Comisión Especial Bicameral Investigadora De Fentanilo: “A las victimas les corresponde el mayor grado de institucionalidad”. Y, el diputado Jorge Araujo (UxP), que presentó un proyecto de resolución, señaló que acompañará la propuesta de la Bicameral.

Por su parte, Pablo Juliano (DPS), señaló que “la bicameralidad es dilatoria, nos entusiasma más una comisión investigadora, trabajar en la Cámara de diputados”.

Además, propuso ampliar el plazo de 90 días que establecen la mayoría de las propuestas. “Pedimos investigar la cronología, determinar las acciones de la ANMAT, la trazabilidad”, aseguró Juliano. “Incorporamos la necesidad de pedir colaboración internacional de organismos que luchan contra el narcotráfico, es un caso que reviste gravedad internacional”, agregó.