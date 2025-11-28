La DGE convoca al acto de ofrecimiento para cargos directivos 2026 en CEBJA

La resolución de la DGE confirma el procedimiento, los criterios de orden de mérito y la toma de posesión de los cargos directivos desde febrero de 2026.

Cómo será el proceso para el ingreso a la Jerarquía Directiva en educación para Jóvenes y Adultos.

La Dirección General de Escuelas (DGE) publicó este viernes en el Boletín Oficial la Resolución Nº 6413, mediante la cual convoca formalmente a los postulantes que aprobaron el Concurso de Antecedentes, Méritos y Oposición 2025 del nivel Primario de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (CEBJA) para participar del acto de ofrecimiento correspondiente al ingreso a la Jerarquía Directiva 2026.

El proceso, señala la normativa, se desarrollará bajo la modalidad virtual sincrónica, en línea con los avances de digitalización implementados por el gobierno escolar. Los cargos a ofrecer serán los vacantes al 1 de agosto de 2025, junto con los resultantes del último movimiento de Traslado en la Jerarquía Directiva del sector.

La resolución también detalla que el orden de mérito se definirá según el puntaje total obtenido en las instancias evaluativas del concurso, mientras que los empates se resolverán aplicando criterios de antigüedad y desempeño académico. Si persistiera la igualdad, la Junta Calificadora podrá solicitar títulos y postítulos adicionales para dirimir el resultado.

Asimismo, se enumeran los requisitos obligatorios para los aspirantes, entre ellos: encontrarse en situación activa, acreditar aptitud psicofísica jerárquica vigente, presentar certificado de antecedentes penales, constancia de emisión de voto desde 2023 y cumplir con la normativa de compatibilidad laboral. También deberán presentar renuncia con fecha 31 de enero de 2026 a los cargos que generen incompatibilidad.

Finalmente, la DGE establece que la toma de posesión efectiva de los cargos directivos será a partir del 1 de febrero de 2026, completando así el proceso de ingreso contemplado en el Estatuto del Docente.