La Comisión del Fentanilo vuelve a citar al ministro Mario Lugones bajo duro apercibimiento

La Comisión Investigadora de Fentanilo de la Cámara de Diputados volvió a convocar al ministro de Salud, Mario Lugones , para la próxima semana y lo hizo esta vez bajo un fuerte “apercibimiento”. En la misma reunión se confirmó que el 9 de diciembre se presentará el informe final realizado por el cuerpo legislativo en torno al caso del fentanilo adulterado.

En el comienzo del encuentro, los diputados y los familiares de las víctimas accedieron a parte de las respuestas enviadas por el Ministerio de Salud a las 29 preguntas relacionadas con su actuación desde el momento en que se detectó la droga contaminada. También se leyeron contestaciones provenientes del Ministerio de Seguridad. Desde la presidencia de la Comisión insistieron en que los legisladores deberán revisar con detenimiento esa documentación para avanzar con nuevas repreguntas.

La semana pasada, el cuerpo se trasladó a Rosario, donde familiares de las víctimas expusieron sus testimonios y reclamaron explicaciones directas de los funcionarios. Esa ausencia de responsablees, nuevamente repetida en la reunión de este jueves, generó fuertes críticas.

Christian Castillo, del Frente de Izquierda Unidad, calificó de “preocupante” que ningún representante del Ministerio de Salud se haya presentado. “Ellos deberían estar acá de manera permanente, igual que la ANMAT. Responder por escrito es cubrirse. Quiero tenerlos cara a cara, es mi responsabilidad como diputado y la de ellos como funcionarios”, sostuvo. Además, pidió concretar una reunión con el juez Kreplak.

En la misma línea, Ramiro Gutiérrez (UxP) reclamó una nueva citación “ bajo apercibimiento de desobediencia y ocultamiento ” tanto para Lugones como para las autoridades de ANMAT. “Necesitamos interrogatorios libres de los funcionarios, acá hay responsabilidades penales y civiles”, señaló.

Desde el espacio Democracia para Siempre, Pablo Juliano fue aún más duro: tildó de “truchos” a los funcionarios que “no dan la cara” y afirmó que no asistir “es un delito”.

Por su parte, la diputada Alida Ferreyra (LLA) pidió mantener el foco político de la Comisión y recordó que los legisladores no deben ocupar el rol de peritos ni fiscales. “Nuestro ámbito es el control legislativo, no la evaluación técnica de testigos”, planteó.

Luego tomaron la palabra familiares de algunas de las 124 víctimas: Leonel Ayala, Daniel Sebastián Oviedo, Luis Ferrari, Miguel Ángel Maino y Ángela Rosa Campos, entre otros. Denunciaron que la ausencia de los funcionarios es “una falta de respeto” y exigieron explicaciones presenciales sobre lo que definieron como una “masacre y desastre sanitario”. Criticaron también lo que consideran una “protección integral” a toda la cadena de responsabilidades. “No pueden mandar respuestas como si fuera un trabajo práctico. No es una contestación a 124 vidas que ya no están”, expresaron.

Advertencia de la Comisión de Fentanilo

Aunque Lugones envió un formulario respondido por escrito, los diputados no quedaron conformes. Tampoco lo hicieron con la ausencia de la titular de la ANMAT, Agustina Bisio; el director del INAME, Gastón Morán; y el funcionario Juan Carlos Fernández.

Ante este escenario, la Comisión volvió a citar al ministro para el jueves 20 a las 11, a pedido del diputado massista Ramiro Gutiérrez, quien advirtió que el funcionario podría estar incurriendo en los delitos de “desobediencia” y “ocultamiento”.

La investigación parlamentaria continúa, con el foco puesto en esclarecer responsabilidades políticas, sanitarias y administrativas en la mayor tragedia vinculada al fentanilo adulterado en el país.