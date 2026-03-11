Un destino en Mendoza fue electo por Booking entre los más acogedores del país

La reconocida compañía de viajes Booking reconoce los destinos favoritos o destacados en el marco de los Traveller Review Awards 2026 , cuya 14.ª edición se publicó este martes. Con ella, un listado de zonas para cada categoría. La sorpresa llegó de la mano de un distrito mendocino ocupando el segundo lugar entre los más acogedores.

Se trata de Chacras de Coria , una de las zonas preferidas para el hospedaje en Luján de Cuyo, que a nivel nacional solo quedó por debajo de San Martín de Los Andes . La particularidad es que Godoy Cruz quedó cuarto y es el segundo destino que se encuentra en el top 9 entregado por Booking .

Los premios se elaboran a partir de más de 370 millones de opiniones verificadas de viajeros de todo el mundo, que reconocen a los alojamientos que ofrecen de manera constante una hospitalidad excepcional en distintos rincones del planeta. El ranking se construye en función de la proporción de propiedades premiadas dentro de cada ciudad.

A nivel local, estos son los 9 destinos más hospitalarios de Argentina:

Tres de los destinos más hospitalarios se encuentran en la provincia de Buenos Aires, mientras que Mendoza suma 2. El resto se distribuyen con uno cada uno en Neuquén, Córdoba, Chubut y Salta.

San Martín de los Andes premiada a nivel internacional

Además de encabezar la lista de destinos más hospitalarios del país, San Martín de Los Andes también contó con un lugar de preponderancia a nivel internacional, al encontrarse noveno de la lista.

La ciudad neuquina comparte la distinción con destinos como Harrogate en Reino Unido, Montepulciano en Italia y Pirenópolis en Brasil.

Imagen ilustrativa. San Martín de Los Andes. Foto: San Martín a diario Imagen ilustrativa. San Martín de Los Andes. Foto: San Martín a diario

Por su parte, Argentina entre lo países también adquirió un lugar destacado. Quedó en la 13° posición entre los 35 países que fueron evaluados. De esta manera, obtuvo la misma posición que el año pasado.

"Argentina es un país hospitalario por su calidez cultural, el trato cercano y personalizado del sector turístico y el compromiso de las comunidades locales en recibir al visitante. Año a año, esas características se ven reflejadas en los Traveller Review Awards y esa combinación de atención y calidad de servicio se expresa en las opiniones positivas de viajeros de todo el mundo, que le permiten ubicarse entre los 15 destinos más hospitalarios del planeta”, destacó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.

El ranking de países mas hospitalarios: