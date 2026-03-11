El tren Mitre volverá a llegar a Retiro a partir de este jueves

Luego de más de 50 días con las formaciones que unen Tigre con la terminal de cabecera del Tren Mitre funcionando con recorrido incompleto, a partir de este jueves 12 de marzo esta línea vuelve a llegar hasta la estación de Retiro .

El restablecimiento del servicio de la línea ferroviaria Mitre hasta Retiro había tenido demoras en dos ocasiones, en las que se había extendido el plazo para el funcionamiento total de los trenes en primera instancia del 28 de febrero al 8 de marzo, y luego hasta el 23 de este mes.

No obstante, Trenes Argentinos anunció este miércoles que se retomará el recorrido completo para los tres ramales Tigre, J. L. Suárez y Bartolomé Mitre luego de que finalizaran las pruebas operativas del sistema de señalización que fue renovado.

Según el comunicado de las autoridades ferroviarias, "el restablecimiento del servicio se produce tras las pruebas de rigor, que se ejecutaron en menos tiempo de lo previsto y arrojaron resultados satisfactorios, permitiendo garantizar las condiciones óptimas de circulación. Los ensayos se realizaron con formaciones sin pasajeros corroborando el correcto funcionamiento del nuevo sistema".

Las obras, que conformaron una actualización del sistema de señalamiento, tienen como objetivo mejorar los estándares de frecuencia y velocidad en todos los ramales. Las mismas incluyeron el reemplazo de 120 kilómetros de cableado, además de la instalación de nuevas señales y semáforos ferroviarios. También se concretó la migración del antiguo sistema de señalamiento (que tenía más de un siglo de antigüedad) hacia un equipamiento completamente actualizado.

Para realizar esta modernización fue necesario desconectar la infraestructura existente y vincularla con el nuevo sistema, un proceso técnico durante el cual no fue posible mantener la circulación de trenes.

Cabe recordar que, durante el período en que el servicio permaneció afectado (desde el pasado 10 de enero) también se avanzó con la renovación de 7,7 kilómetros de vías en el ramal Tigre del Ferrocarril Mitre.

Con estos trabajos, la actualización de la traza ferroviaria entre Empalme Maldonado y Tigre acumula 29 kilómetros de vías nuevas, además de 13 cuadros de estación intervenidos, 16 pasos a nivel y 12 puentes renovados.

Las tareas de renovación en el ramal Tigre continuarán ejecutándose durante el horario nocturno, con el objetivo de afectar lo menos posible el servicio.

Según las estimaciones oficiales, una vez que las obras avancen, el tiempo de viaje entre Retiro y Tigre podría reducirse en unos 10 minutos hacia mitad de año. Para finales de 2026, el recorrido completo podría acortarse otros siete minutos adicionales