La Ciudad de Mendoza lanza sus programas de verano para todas las edades

Del 15 de diciembre de 2025 al 13 de febrero de 2026, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza pondrá en marcha su programa “Verano en la Ciudad”, una completa agenda de actividades recreativas, deportivas y de bienestar pensada para fomentar una vida activa y saludable.

Las propuestas estarán disponibles en gimnasios municipales, clubes y centros comunitarios, y estarán abiertas a vecinos y vecinas desde los 4 años en adelante.

Las colonias de verano funcionarán de lunes a viernes, de 9 a 13 h, en los Gimnasios Municipales N° 1, 2, 3, 4 y 5, el Playón Sanidad (CORFAM), el CIC 2 y el Club Cano. Están destinadas a chicos y chicas de 4 a 12 años e incluirán juegos, actividades deportivas, natación y talleres de integración.

La inscripción se completa mediante la app Access Fan, con pago dentro de las 48 horas posteriores. El sistema generará un código QR personal como credencial digital durante la colonia.

Dos gimnasios municipales de ciudad tienen piletas climatizadas Foto: Gentileza Ciudad de Mendoza

Los jóvenes podrán sumarse a las escuelas de verano, que se desarrollarán de lunes a viernes, de 14 a 18 h, en el Centro de Integración Comunitaria N° 2 (Ascasubi y Posta del Retamo, Barrio Soberanía Nacional).

Las inscripciones serán presenciales desde el 1 de diciembre en el mismo espacio.

Colonias inclusivas para personas con discapacidad

Las colonias inclusivas funcionarán los lunes, miércoles y viernes, de 14.30 a 17.30 h, en el Gimnasio Municipal N° 2 (Alpatacal 3151, 6ª Sección).

Están dirigidas a niños, niñas y adultos a partir de los 8 años con discapacidad intelectual, sensorial y/o motora.

Requisitos para la inscripción (presencial los días 24, 26 y 28 de noviembre, de 15 a 19 h):

Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Foto carnet (4×4)

Ficha médica firmada por el médico de cabecera (disponible en el gimnasio)

Escuelas de natación y programa “Mi verano, mi club”

Los Gimnasios Municipales N° 2, 4 y 5 ofrecerán escuelas de natación para niños, adolescentes y adultos, mientras que los gimnasios N° 1 y 3 mantendrán sus natatorios climatizados con las actividades habituales.

Las inscripciones abrirán el 1 de diciembre en cada espacio. Además, el programa “Mi verano, mi club” permitirá a los socios y socias de los Gimnasios Municipales N° 4 y 5 disfrutar libremente de los natatorios los sábados y domingos, de 14 a 20 h.