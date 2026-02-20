La Campana de la Patria: la historia detrás de un símbolo de la Batalla de Salta

La Independencia de Argentina fue un proceso atravesado por diversas batallas clave que detuvieron el avance del ejército realista hacia las Provincias Unidas del Río de la Plata. El 20 de febrero de 1813 marcó una de las victorias clave del Ejército del Norte durante la guerra por la independencia, conocida como la Batalla de Salta .

El escenario fue Campo Castañares, donde actualmente se ubica la ciudad de la provincia de Salta, en la que el Ejército del Norte, comandado por el General Manuel Belgrano , derrotó al ejército realista de Juan Pío Tristán, y se convirtió así en la primera batalla donde el ejército patriota enarboló oficialmente la bandera nacional.

No obstante, existe un objeto que se conserva hasta hoy en la Basílica Menor San Francisco de Asís de Salta que simboliza mucho más que la victoria de los soldados que consolidaron la libertad en el norte, sino también el espíritu patriótico de forjar una nación desde el honor: la llamada Campana de la Patria , resguardada desde hace más de 200 años en el Campanil más alto de Sudamérica.

Tras la batalla del 20 de febrero, y con la capitulación de Pío Tristán, se celebró un Tedeum en la Basílica Menor de San Francisco en honor tanto a vencedores como a vencidos.

Fue allí cuando Belgrano entregó los cañones y armas capturados a los franciscanos del entonces convento con instrucciones precisas: fundir todo ese metal para crear una campana que sirviera como símbolo de la nación que estaba en construcción. Ese gesto (convertir material bélico en un objeto religioso) quedó como uno de los episodios más citados cuando se habla de la dimensión metafórica de la batalla.

Siguiendo a la técnica en turismo y guía de la Basílica, Naida Zerpa Jorge, la Campana de la Patria es un objeto de gran escala: pesa cerca de una tonelada y media (1500 kilos) y su badajo es una bala de cañón. Además, posee dos inscripciones: en la parte superior se lee una frase mandada a escribir por Belgrano: “Viva la Patria, me hizo Mariano de Silva en el año 1813 en Salta”. Debajo, aparece otra en latín dedicada a la Inmaculada Concepción de María, patrona de los franciscanos.

Campana De La Patria Video 3 Paula Bressi

La Batalla de Salta: donde se enfrentaron dos viejos amigos

Para quienes estudian este episodio, la Batalla de Salta no solo fue importante por el resultado militar que significó la expulsión del ejército realista del territorio argentino, sino también por las relaciones personales que atravesaban a sus protagonistas.

Belgrano, a cargo del Ejército del Norte, y el jefe realista Pío Tristán, por ejemplo, habían sido compañeros en España y mantenían una relación previa a la batalla de amistad.

Manuel Belgrano Manuel Belgrano

Según el relato tradicional citado por Zerpa Jorge, tras la rendición de los españoles en una batalla que dejó más de 600 muertos en ambos bandos, Belgrano le perdonó la vida a su viejo amigo, en el que luego describiría como un enfrentamiento donde "no hubo ni vencedores ni vencidos, sólo hombres luchando con honor siguiendo sus ideales".

Un triunfo ligado a la religión

Siguiendo a la guía y técnica en turismo, para Manuel Belgrano la victoria no se entendía solo en términos militares. Su visión combinaba estrategia y convicción espiritual, y esa dimensión religiosa formaba parte de su manera de concebir la campaña.

Un ejemplo claro de este pensamiento fue su devoción a la Virgen de la Merced, a quien declaró Generala del Ejército, un gesto simbólico que reflejaba cómo integraba la fe a la conducción militar y al sentido de la lucha independentista.

Esa relación entre guerra y religión también se expresó tras el triunfo, ya que en la iglesia de San Francisco se celebró el Tedeum en honor tanto a vencedores como a vencidos, y fue en ese mismo espacio donde Belgrano entregó los cañones capturados para que los franciscanos los fundieran y crearan la Campana de la Patria.

Basílica de San Francisco Salta En la Basílica de San Francisco fue el lugar que Manuel Belgrano eligió para construir la Campana de la Patria. Paula Bressi

Una protagonista poco difundida

Entre los colaboradores del General Manuel Belgrano en la batalla aparece también la figura de Martina Silva de Burruchaga, mencionada como pieza clave dentro del Ejército del Norte. Según la tradición recogida en el museo, lideró un grupo propio conocido como los “Ponchos Azules” debido a los paños que vestían y fue reconocida por Belgrano con el grado de capitana.

"Se dice que fue la primera en hacer rendir a los españoles", agrega Zerpa Jorge.

Su nombre no suele figurar en los libros escolares, pero forma parte de la memoria histórica local asociada al episodio.

Cuándo suena hoy la campana

Actualmente, la campana no se hace sonar con regularidad. Solo se la utiliza el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, y en algunas fechas patrias puntuales, cuando se realizan doce campanadas simbólicas "que no solo recuerdan el triunfo de aquella batalla, sino los valores que quedaron marcados: la amistad, el respeto y la libertad", explica la guía y técnica en turismo.

Campana De La Patria Video 5 Paula Bressi

El motivo es simple: tiene más de doscientos años y se preserva principalmente como pieza histórica, por lo que su uso es limitado.

Cómo visitarla

La Campana de la Patria se encuentra en el campanil más alto de Sudamérica, dentro del complejo franciscano en Salta Capital. El recorrido turístico dura cerca de una hora e incluye salas, pasadizos secretos que conectan ambos lados de la Basílica Menor y la subida final de 109 escalones hasta la torre, donde se ubica la Campana de la Patria.

Más que un símbolo grandilocuente, la campana funciona como un documento material del período independentista: conserva rastros del combate, de las decisiones posteriores y de la forma en que la sociedad de la época eligió recordar lo ocurrido.

Por eso, cada aniversario de la Batalla de Salta, vuelve a mencionarse no solo el enfrentamiento militar, sino también a la Campana que quedó como registro de los valores sobre los que se construyó la Argentina.