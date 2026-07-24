La asistencia al Viajero que entregó 60.000 botellas de agua cuidó a los hinchas durante el Mundial

La Unidad Móvil de Asistencia al Viajero (UMAV) de GO! ASSISTANCE recorrió más de 8.000 kilómetros por Estados Unidos durante el Mundial 2026, siguiendo a los hinchas argentinos en su recorrido por el país. El itinerario incluyó cinco ciudades: Kansas City, Dallas, Miami, Atlanta y Nueva York.

Más de 55.000 argentinos viajaron al Mundial protegidos con la cobertura de GO! ASSISTANCE. Para una parte de ese grupo, la Unidad Móvil se convirtió en un punto de referencia concreto durante el viaje: un lugar donde cargar el celular, pedir orientación o resolver una consulta sin depender únicamente de una llamada telefónica.

La UMAV no fue solamente una acción de visibilidad de marca. Funcionó como una base operativa que se trasladó ciudad por ciudad, en paralelo a los partidos de la Selección Argentina, con el objetivo de estar disponible en los momentos de mayor concentración de público.

En las horas previas a cada partido, mientras crecían las concentraciones de hinchas en las inmediaciones de los estadios y los fan fest, la Unidad Móvil se ubicaba en puntos de alto tránsito. Ahí, entre banderas y cánticos, muchos viajeros se acercaban a buscar agua, cargar el teléfono o simplemente preguntar cómo llegar a determinado lugar.

El recorrido de la Unidad Móvil no fue improvisado. El proyecto comenzó varios meses antes del Mundial y exigió coordinar, desde Argentina, la contratación de la unidad, de proveedores locales, de prestadores médicos, de alojamientos y de traslados en Estados Unidos.

También fue necesario planificar los materiales para las activaciones en cada ciudad, la logística de hidratación, la organización de banderazos y eventos, y un seguimiento permanente de la ruta, con comunicación constante entre los equipos que trabajaban en Argentina y los que estaban en territorio estadounidense.

Marta Fort visitó la Unidad Móvil de Asistencia al Viajero de GO! ASSISTANCE

El proyecto estuvo encabezado por Maximiliano Pazos, CEO de GO! ASSISTANCE. "Nosotros estamos donde hay que estar, cuidando a la hinchada", afirmó Pazos sobre la decisión de sostener una presencia física durante todo el recorrido del Mundial.

Qué servicios ofrecía la Unidad Móvil

Además de la asistencia formal, la UMAV funcionó como punto de hidratación, orientación, asistencia y carga de celulares, y también como lugar de encuentro entre viajeros argentinos en ciudades que, para la mayoría, eran desconocidas.

Se entregaron gratuitamente más de 60.000 botellas de agua a lo largo de las cinco ciudades del recorrido, un servicio pensado para las largas esperas y caminatas que suelen darse antes de un partido, especialmente en jornadas de altas temperaturas.

La Unidad Móvil de Asistencia al Viajero de GO! ASSISTANCE en el Mundial

El acompañamiento incluyó también un apoyo puntual a los percusionistas de la hinchada, a quienes se les brindó logística, asistencia y alojamiento. GO! ASSISTANCE colaboró, además, en la organización de banderazos, eventos satélite y fiestas exclusivas para los hinchas.

Cómo se resolvían las asistencias

Desde la propia Unidad Móvil se coordinaron 40 asistencias directas. Esa capacidad de respuesta estuvo respaldada por una red de más de 200 prestadores distribuidos en las ciudades donde jugó la Selección Argentina.

La posibilidad de resolver una asistencia en destino no depende únicamente de contar con una cobertura contratada, sino también de poder localizar al pasajero, orientarlo y conectarlo con una respuesta concreta en el lugar donde se encuentra. Elegir una cobertura, en ese sentido, implica evaluar no solamente el monto disponible, sino también la red de prestadores, los canales de atención y la capacidad de resolución en destino, algo que puede consultarse al momento de comparar opciones como el Mejor Seguro de Viaje.

La Unidad Móvil de Asistencia al Viajero de GO! ASSISTANCE en el Mundial

Para resolver determinados gastos asociados a esas asistencias, GO! ASSISTANCE emitió 450 tarjetas Visa virtuales GO!Pay, que permitieron a los pasajeros disponer de fondos de manera directa en los casos correspondientes, evitando adelantar dinero y esperar luego un reintegro.

La coordinación desde Buenos Aires

Mientras la Unidad Móvil avanzaba por Estados Unidos, gran parte de la organización del proyecto se sostenía desde Buenos Aires. Julieta Di Diego, jefa de Marketing de GO! ASSISTANCE, coordinó de manera remota proveedores, materiales, alojamientos, acciones de comunicación, eventos y el seguimiento general del operativo.

"Cerramos un caso de éxito a 8.000 kilómetros de distancia", señaló Di Diego, en referencia al desafío de sostener un proyecto de esta escala sin estar físicamente en cada una de las ciudades del recorrido.

Un Metro Adelantado en la Unidad Móvil de Asistencia al Viajero de GO! ASSISTANCE

Los números del proyecto

Los 8.000 kilómetros recorridos dan una idea de la dimensión territorial del proyecto: no se trató de una acción localizada en una sola ciudad, sino de un despliegue sostenido durante semanas a lo largo de buena parte del país. Las 60.000 botellas de agua entregadas, por su parte, funcionaron como una medida preventiva frente al calor y las largas jornadas de espera previas a cada partido.

Los más de 200 prestadores distribuidos en las distintas sedes representaron el respaldo operativo necesario para que las asistencias pudieran resolverse en tiempo real, mientras que las 450 tarjetas Visa virtuales GO!Pay funcionaron como la herramienta tecnológica que permitió agilizar la resolución de gastos puntuales. Detrás de todo eso estuvieron los más de 55.000 pasajeros protegidos, el alcance total de una cobertura que, durante el Mundial, tuvo una dimensión operativa poco habitual.

Gonza Cardozo en la Unidad Móvil de Asistencia al Viajero de GO! ASSISTANCE

Cómo fue vivirlo en Estados Unidos

La mayoría de las imágenes que dejó el Mundial 2026 mostraron partidos, tribunas repletas y banderazos multitudinarios. Detrás de esa postal, sin embargo, hubo una estructura destinada a anticipar y resolver problemas: rutas planificadas, proveedores coordinados, prestadores médicos disponibles y una unidad móvil que recorrió el país para estar cerca de los viajeros.

Acompañar a un pasajero en el exterior no se limita a responder ante una emergencia. También implica ofrecer orientación, prevención y una referencia concreta a la que acudir cuando se está lejos de casa. Para quienes ya están pensando en su próximo viaje, existen herramientas como un comparador asistencia al viajero que permiten evaluar alternativas según el destino, la duración y el tipo de cobertura necesaria.

Quienes quieran conocer las coberturas disponibles de GO! ASSISTANCE pueden acceder a la información institucional de la compañía.