La Anmat prohibió la venta de un suplemento dietario por ser un producto ilegal y peligroso

La Anmat prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en el país del suplemento dietario por no cumplir con la normativa alimentaria vigente.

El Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos verificó que el procuto no contaba con antecedentes de registro ni de ingreso al país.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta Online del producto"Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize" de la marca Wondercow.

Por qué la Anmat prohibió la venta del reconocido producto La medida se adoptó luego de que un particular realizara una consulta ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) sobre la genuinidad del producto. El Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos verificó que no existen antecedentes de registro ni de ingreso al país, por lo que el suplemento no cumplió con el procedimiento de importación y fue calificado como ilegal.

Según detalló la disposición, el producto infringe el artículo 4° de la Ley N° 18284 y el artículo 4° del Anexo II del Decreto N° 2126/71, ya que no puede ser identificado como elaborado o fraccionado en un establecimiento autorizado. Por lo tanto, no podrá fabricarse, comercializarse ni venderse en Argentina, dado que carece de trazabilidad, control de calidad e inocuidad garantizada.

La investigación también detectó que el suplemento se promocionaba en plataformas de venta en línea, lo que motivó la intervención del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria para evaluar las medidas a adoptar.