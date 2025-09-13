Katy Perry sorprendió en Argentina al regalar empanadas a sus fans en Don Julio

En su regreso a la Argentina, Katy Perry no solo brilló sobre el escenario del Movistar Arena , sino que también sorprendió a sus fans al regalar empanadas en la parrilla Don Julio . Su gesto espontáneo recorrió las redes sociales y se transformó en uno de los momentos más comentados de su visita.

La artista estadounidense, reconocida por éxitos globales como “I kissed a girl” y “Teenage Dream”, regresó al país en el marco de su nueva gira internacional. Tras un tiempo alejada de los escenarios, Perry retomó el contacto con sus seguidores argentinos con una serie de shows en Buenos Aires.

Pero su paso no se limitó únicamente a la música. Katy aprovechó su estadía para interactuar con el público fuera de los conciertos, protagonizando escenas que rápidamente captaron la atención de millones.

El episodio más llamativo ocurrió en la reconocida parrilla Don Julio, famosa por sus cortes de carne y sus clásicos platos argentinos. Allí, Perry disfrutó de la gastronomía local y, al salir, sorprendió a quienes la esperaban en la puerta: bandeja en mano, comenzó a repartir empanadas a los fans que habían permanecido durante horas aguardando verla.

Los presentes no tardaron en registrar la escena con sus teléfonos, y en cuestión de minutos los videos circularon por redes sociales. El gesto, espontáneo y cercano, se viralizó en plataformas como X, Instagram y TikTok, convirtiéndose en un tema de conversación nacional.

Una artista conectada con el público argentino

Este no fue el único guiño de la cantante hacia la cultura local. Días antes de su llegada, Perry compartió en sus redes la adquisición de un cuadro de Eva Perón, lo que generó un fuerte revuelo entre sus seguidores. La referencia a un ícono histórico argentino fue recibida con entusiasmo, reforzando el vínculo con el público.

Viralidad y repercusión mediática

La visita de la cantante a Buenos Aires dejó en claro que su popularidad va mucho más allá de la música. Perry consiguió instalarse en la conversación pública a través de gestos sencillos pero significativos: repartir comida típica, interactuar sin barreras y mostrar interés por la historia del país.

Este tipo de actitudes refuerzan su imagen cercana y conectada con los fans, algo cada vez más valorado en la era digital, donde la interacción directa cobra más peso que nunca.

Una gira con sabor argentino

La combinación de sus presentaciones en el Movistar Arena con momentos virales como el reparto de empanadas posicionó su visita como una de las más recordadas de artistas internacionales en Argentina durante 2025. Perry no solo ofreció un espectáculo de nivel mundial, sino que también dejó una huella en la vida cotidiana de sus seguidores.

Con gestos simples, la estrella internacional demostró que su regreso al país estuvo marcado tanto por la música como por la cercanía y la empatía con el público argentino.