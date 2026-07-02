Jujuy inauguró el Centro Cultural Lola Mora para preservar su legado

Jujuy inauguró oficialmente el nuevo Centro Cultural Lola Mora , especialmente concebido para albergar, conservar y exhibir el conjunto de esculturas que la histórica artista argentina destinó a la provincia hace más de un siglo. El edificio fue diseñado por el estudio del reconocido arquitecto César Pelli.

El espacio reúne por primera vez en un mismo recinto las obras originales de Lola Mora, muchas de las cuales permanecieron durante décadas expuestas a la intemperie en distintos espacios públicos jujeños.

Las esculturas, talladas en mármol de Carrara a comienzos del siglo XX, estuvieron durante años emplazadas en los alrededores de la Casa de Gobierno de Jujuy y también en el barrio Ciudad de Nieva, donde se encontraban los históricos leones que integran el patrimonio artístico reunido ahora en el nuevo centro cultural.

La inauguración representa la culminación de un proceso iniciado hace ocho años, cuando el gobierno jujeño decidió avanzar en la construcción de un edificio especialmente diseñado para garantizar la conservación de las obras.

El proyecto fue encargado en 2018 al estudio de César Pelli, arquitecto tucumano al igual que Lola Mora, mientras que las obras comenzaron formalmente en agosto de 2022.

La construcción avanzó en distintas etapas e incluyó la estructura principal del edificio, la instalación de sistemas sustentables, una torre eólica, un puente de acceso y grandes envolventes vidriadas que caracterizan la estética del complejo.

El nuevo espacio incorpora además paneles solares y materiales producidos en la provincia, como piedra proveniente de Abra Pampa, madera del ramal jujeño y desarrollos metalúrgicos realizados en Palpalá.

El legado de Lola Mora

El traslado de las esculturas respondió principalmente a criterios de conservación patrimonial. Si bien el mármol de Carrara es uno de los materiales más resistentes utilizados históricamente en la escultura monumental, la exposición permanente al viento, la lluvia, la humedad y la contaminación genera un deterioro progresivo de las piezas.

Por ese motivo, especialistas en patrimonio y restauración impulsaron la creación de un espacio cerrado que permitiera preservar las obras para las futuras generaciones.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la relación entre la arquitectura y las obras que alberga. Las amplias superficies vidriadas permiten el ingreso de luz natural, generando distintas percepciones visuales de las esculturas según el horario y la posición del observador.

La disposición circular y los amplios espacios interiores facilitan además la contemplación de obras monumentales que, en sus antiguos emplazamientos, no siempre podían apreciarse en toda su dimensión.

Con la apertura del Centro Cultural Lola Mora, Jujuy suma un nuevo espacio destinado a preservar uno de los legados artísticos más importantes del país y pone en valor la obra de una de las figuras más trascendentes de la escultura argentina.