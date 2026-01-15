Jueves con leve descenso de la temperatura en Mendoza y viento del sur
El pronóstico para Mendoza indica un jueves algo nublado, con una leve baja de la temperatura y vientos moderados a algo fuertes del sector sur. La máxima llegará a 31°.
Este jueves el tiempo muestra un cambio moderado en Mendoza, con un leve descenso de la temperatura luego de jornadas marcadas por el calor y la inestabilidad. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el día se desarrollará con un cielo algo nublado en la mañana y condiciones más templadas.
La mínima se ubicará en los 22°, mientras que la máxima alcanzará los 31°, valores apenas más bajos en comparación con días anteriores. A lo largo de la jornada se registrarán vientos moderados a algo fuertes del sector sur, que explican esta leve baja térmica y aportarán mayor ventilación al ambiente.
El cielo se irá despejando con el paso de las horas.
No se esperan precipitaciones ni fenómenos significativos durante el jueves. El tiempo se mantendrá estable en toda la provincia, con cielo variable y buenas condiciones generales. En cordillera, en tanto, el cielo estará poco nuboso y sin cambios relevantes.
El tiempo en Mendoza para el viernes y sábado
De cara a los próximos días, el viernes volverá a ser caluroso en Mendoza, con poca nubosidad, vientos moderados del noreste y temperaturas que oscilarán entre los 19° y los 35°. El sábado continuará el ambiente veraniego, con 22° de mínima y 33° de máxima, nubosidad variable y la probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche, además de condiciones inestables en cordillera.