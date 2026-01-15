Avanzan las obras para mejorar la conexión vial entre Malargüe y La Pampa
Los trabajos sobre la Ruta 190 buscan dejar operativa la conexión vial entre Malargüe y La Pampa, facilitando el tránsito y la comunicación regional.
Los trabajos para mejorar la conectividad entre el sur mendocino y La Pampa ya están en marcha. En los últimos días comenzaron tareas sobre la Ruta Provincial 190, una traza estratégica que une Agua Escondida, en Malargüe, con La Humada, del lado pampeano.
Las obras están a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), que continúa con un proceso de repavimentación pensado para recuperar un camino muy utilizado por vecinos, productores y transportistas de la zona. El objetivo es mejorar la circulación y garantizar una conexión más segura entre ambas provincias.
Durante 2025 ya se había intervenido en un tramo de la ruta, y esta semana de enero se espera la llegada de una nueva máquina para continuar con las tareas. Mientras tanto, este martes comenzaron los trabajos desde Agua Escondida en dirección hacia La Pampa.
La idea es avanzar todo lo posible hasta que arribe el equipo proveniente de esa provincia. Según se informó, la Dirección Provincial de Vialidad de La Pampa se hará cargo de los 28 kilómetros que corresponden a su jurisdicción sobre la Ruta 190.
Desde el área técnica indicaron que, si las condiciones acompañan, para principios de la próxima semana la ruta estará completamente operativa hasta el límite de Malargüe. Ese punto se encuentra en el Zanjón Vairoletto, marcando el fin del tramo mendocino.
Más caminos en agenda
Una vez finalizados estos trabajos, las autoridades adelantaron que se continuará con la mejora de otros caminos importantes de la zona. Entre ellos aparece el camino de Borbarán, otra vía muy utilizada por los habitantes del departamento.
El plan apunta a fortalecer la red vial del sur mendocino y su vínculo con provincias vecinas.