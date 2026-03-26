Jueves con buen tiempo y ascenso de la temperatura en Mendoza

El pronóstico anticipa una jornada estable en Mendoza, con cielo poco nuboso, temperaturas en alza y sin alertas meteorológicas.

Mejora el tiempo este jueves en Mendoza. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional adelanta que hoy habrá un aumento de la temperatura y cielos despejados en gran parte de la provincia. Durante buena parte de la jornada soplarán vientos leves del noreste, que justamente favorecerán el ascenso térmico, una suba que empezará a marcar el tono de lo que será el resto de la semana.

La mínima será de 13° durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 27° en horas de la tarde. En el llano no se prevén precipitaciones, en línea con un escenario de estabilidad que se mantendrá durante toda la jornada.

En la zona de cordillera el cielo estará poco nuboso, también sin fenómenos relevantes. Además, no hay alertas meteorológicas vigentes para este jueves en Mendoza.

Calor Verano Parque General San Martin (4) Desde este jueves la temperatura en Mendoza va a empezar a aumentar. Marcos Garcia / MDZ ¿Vuelve el verano a Mendoza? El viernes continuará la tendencia al ascenso térmico, con tiempo bueno y cielo despejado, vientos leves del sudeste y una máxima de 30°. El sábado seguirá en la misma línea, con nubosidad variable y temperaturas que llegarán a los 32°.