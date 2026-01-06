Juegos, salidas y visitas: que hace un padrino voluntario con los chicos de los hogares

Los niños, niñas y adolescentes viviendo en los hogares de Mendoza son uno de los temas que el Gobierno provincial sigue de cerca. En los últimos años se crearon más espacios y se aceleraron los procesos de adopción. Ahora buscan que cada chico tenga un padrino voluntario .

Más de 200 mendocinos son padrinos y madrinas voluntarias de niños, niñas y adolescentes albergados en las residencias alternativas de la provincia, como parte del programa impulsado por el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE.

Un padrino voluntario acompaña al menos una vez por semana a su ahijado.

La finalidad de la iniciativa es acompañar y proteger a los chicos que atraviesan este proceso de separación familiar de origen.

Visitas, tiempo compartido, actividades recreativas, juegos y, principalmente, un vínculo afectivo, respetuoso y contenedor son algunos de los pilares del proceso, que no implica obligación de adopción.

“Lo que proponemos es que, al menos una vez por semana, el padrino pueda sacarlo a pasear, llevarlo a compartir el día o si puede ser más días también, en familia, acompañarlos desde otro lugar, en otros espacios. Porque ellos ya viven en la residencia, tienen actividades, van a la escuela, ahora van a la escuela de verano”, recordó Eugenia Guglieri, a cargo del programa.

Además, aclaró que este compromiso “tiene que ver con acompañar esta transición de este niño hasta que se resuelva su situación. Después, por supuesto, pueden seguir en contacto con ellos, pero desde otro rol, si el niño vuelve a su seno familiar o tiene su familia definitiva”.

padrinazgo-voluntario-mendoza-1-scaled Los padrinos comparten juegos y actividades recreativas con los chicos. Gobierno de Mendoza

Cómo inscribirse en el programa

Para sumarse, hay que escribir a [email protected] o registrarse en el formulario. Cabe aclarar que los requisitos incluyen que todo el grupo familiar esté de acuerdo, porque todas las personas convivientes tienen que estar dispuestas a hacer esta tarea.

En primer lugar hay que presentar documentación (DNI, Servicio o impuesto del domicilio actualizado, Certificado de Antecedentes Penales) y después superar dos entrevistas: una psicológica al padrino voluntario y a su red familiar conviviente, y otra socioambiental en la vivienda.

Requisitos

Ser mayor de edad

No estar inscripto en el registro de Adopción

No ser deudor alimentario ni tener limitada la responsabilidad parental.

No tener antecedentes penales

programa-de-acogimiento-familiar-yo-creo-mendoza-4-980x653 En Mendoza hay más de 600 niños, niñas y adolescentes viviendo en hogares. Gobierno de Mendoza

