Juan Del Balso: "Trato de transmitir algo que active la sensibilidad de quien observa"

Juan Del Balso, el artista que camina por todos los terrenos, esculpe, dibuja y pinta historias que acompañan un horror vacui.

Es imposible pararse frente a una de sus obras sin desear descubrir su mundo caótico. ¿Te animás a entrar?

¿Autodidacta o estudiado?

Autodidacta.

¿Qué es el arte para vos?

Todo, la vida misma.

¿Qué expresás a través de arte?

No lo sé con certeza, trato de transmitir algo que active la sensibilidad de quien observa.

¿Cuándo te diste cuenta que querías vivir del arte?

Desde siempre.

¿Qué sentís cuando pintás?

Miles de cosas, es algo esencial, vital.

¿Cómo te enfrentás a un lienzo blanco?

Creo que no me enfrento, lo tomo como un espacio propio en el cual me sumerjo y puedo transitar sin restricciones.

Cuando mirás cuadros viejos tuyos, ¿te encontrás o ya no?

Algunas veces, otras me sorprendo como si fuese la primera vez que los veo.

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

No me lo propuse, fue algo que se fue dando naturalmente y creciendo.

¿Cuál es tu sueño?

En algún momento corrí detrás de algún sueño y cuando volví, no había nada realizado. Aprendí a cambiar grandes sueños por pequeñas metas y a llevarlas a cabo.

¿Te gusta mostrar lo qué hacés? ¿Cómo te llevás con el marketing?

Sí, creo que mostrar el trabajo que uno realiza día día es necesario, en la reacción de los que observan están los resultados. Considero que es una de las herramientas para que mi creatividad sea sustentable, pero no es algo de lo que me ocupo.

¿Qué te inspira?

Levantarme todos los días y saber que tengo la posibilidad de dedicarle todo mi tiempo a lo que amo.

¿Qué sentís cuando terminás un cuadro?

Que me puedo irme a dormir tranquilo.

¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

En lo personal es difícil realmente, en lo comercial lo va marcando el mercado.

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista?

Es indistinto. He recibido halagos de ambos lados, algunos muy sinceros y muy bien argumentados.

¿Dónde soñás con ver un cuadro tuyo?

No es una meta, creo que están y estarán donde deban estar.

¿Qué pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea tuyo?

No ambiciono poseer, he tenido mucho suerte y he podido visitar museos y disfrutar de ver obras de grandes maestros.