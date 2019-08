Tania Driban: "Siempre creo que mi mejor obra es la última que hago"

Tania Driban Molinelli después de diseñar planos y pensar en grandes proyectos -mientras ejercía la arquitectura- sintió el llamado que le dejó su madre: ser artista plástica.

A lo largo de su camino fue cambiando por etapas o series y en poco tiempo se convirtió en una brillante artista. ¿Querés conocerla mejor?

¿Autodidacta o estudiado?

Arquitecta dedicada al arte.

¿Qué es el arte para vos?

Para mí el arte es una necesidad.

Tania Driban

¿Qué expresás a través de arte?

Y expreso a través de mis pinturas todo lo que me conmueve.

¿Cuándo te diste cuenta que querías vivir del arte?

Me he dedicado desde siempre al arte. Desde la panza. Soy hija de Eliana Molinelli, quien me enseñó desde su sangre.

¿Qué sentís cuando pintás?

Cuando estoy pintando, estoy en una búsqueda compleja. En un trabajo reflexivo y solitario donde me olvido del exterior para encontrar lo que considero que es acertado.

Tania Driban

¿Cómo te enfrentás a un lienzo blanco?

Me enfrento al lienzo blanco con soltura y decisión. Pueden pasar días y días de pensamiento sobre las formas, las texturas y los colores.

Cuando mirás cuadros viejos tuyos, ¿te encontrás o ya no?

Al observar obras propias de hace años atrás, tengo sensaciones de pleno gusto, pero siempre creo que mi mejor obra es la última que hago.

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

Realizo una exposición grande por año, con más de 20 obras de gran formato. La última terminó en junio de 2019 en Trivento.

Tania Driban

¿Cuál es tu sueño?

El estar en constante movimiento.

¿Te gusta mostrar lo qué hacés? ¿Cómo te llevás con el marketing?

Para mí el marketing es el trabajo, el hacer cotidiano.

¿Qué te inspira?

Me inspiran diversos temas, que son autorreferenciales y que tienen que ver con mi infancia o con el proceso evolutivo que esté viviendo.

¿Qué sentís cuando terminás un cuadro?

Cuando termino una de mis obras, siento muchísima satisfacción, porque es un dejar de observarla ya que no hay más nada para hacer.

Tania Driban

¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

El valor de mis obras en general lo pienso para que vender sea un aliciente para seguir. Por tanto no son obras caras.

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista? ¿Y tiene que ver con el valor que le das vos?

En mi caso, el turista como el mendocino han valorado mis pinturas.

¿Dónde soñás con ver un cuadro tuyo?

Mis obras se han distribuido por el mundo. Hoy yo no sueño con un lugar particular para ver mis obras. Sueño con el hacer diario y el que luego puedan irse a donde las elijan.

¿Qué pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea tuyo?

Tengo y disfruto de obras de muchísimos artistas argentinos ya que mi madre recibía obra de los artistas coetáneos a ella, los máximos exponentes de Mendoza y de la Argentina.