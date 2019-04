José Thomas: Qué continuar y qué acelerar en la educación de Mendoza

En su columna de temas educativos por MDZ Radio, José Thomas se refirió a la necesidad de que la sociedad le exija a los candidatos que se enfoquen en los temas educativos en la campaña, pero con datos y propuestas muy concretas, evitando las generalidades.

"En la educación tiene que haber rumbo. Lo veo, pero muy desordenado y lento", sostuvo en el inicio de su columna en el programa "Uno nunca sabe".

Indicó que las mediciones que ha hecho el gobierno sobre la alfabetización en la Argentina indican que está dando resultado. Sin embargo, consideró que al calificar de "desordenado y lento" se refiere a que "hay que saber qué piensan y a dónde quieren llegar los candidatos con el plan de alfabetización".

Enumeró programas que fueron anunciados y que "no se sabe" cómo continuaron y si acaso avanzaron.

Thomas se definió de qué lado pararse en este momento de la educación entre el SUTE y el Gobierno: "El SUTE no defendió nada, no me paro en su lado" y explicó sus razones.

Defendió la necesidad de acuerdos público privados del Estado con herramientas tecnológicas como GoSchool y Pizarra Blanca para "ir más rápido" en la organización del sistema educativo e instió con lo que hay que continuar y lo que habría que acelerar.

