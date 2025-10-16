Jorge Macri visitó Shanghái, uno de los principales hubs financieros y tecnológicos del mundo

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , Jorge Macri , mantuvo un encuentro con el alcalde de Shanghái , Gong Zheng, en el marco de su visita oficial a China . El objetivo de la visita consistía en fortalecer la relación entre dos ciudades globales que impulsan modelos de desarrollo basados en la innovación, la planificación urbana y la apertura al mundo.

Durante el encuentro se acordó avanzar en una agenda de cooperación estructurada en cuatro ejes: desarrollo económico, educación y tecnología, gobernanza urbana y promoción cultural y turística. El objetivo común es consolidar a Buenos Aires y Shanghái como ciudades globales que lideran modelos de desarrollo sostenibles, inteligentes y centrados en las personas.

En materia económica, ambas ciudades acordaron impulsar la participación de empresas porteñas en ferias y exposiciones de Shanghái , y promover oportunidades de cooperación e inversión en sectores estratégicos como innovación, movilidad y nuevas tecnologías.

En el ámbito educativo y científico, se fomentarán intercambios entre universidades y centros de investigación para fortalecer la formación de capital humano en movilidad sustentable, digitalización y transformación tecnológica.

Asimismo, se crearán espacios de trabajo técnico en transporte, planificación urbana y políticas metropolitanas, orientados a compartir experiencias en gobernanza y urbanismo sostenible. Finalmente, se destacó la importancia del turismo, la cultura y el deporte como motores de acercamiento entre ambas ciudades, en el marco del próximo vuelo que unirá Shanghái y Buenos Aires —el más extenso en operación directa entre Asia y América Latina—, a través de China Eastern Airlines.

jorge macri shanghai III Jorge Macri en su visita a Shanghái.

Macri subrayó que esta visita “no fue exploratoria, sino de trabajo concreto”, y destacó que Buenos Aires “ya colabora con empresas chinas que invierten en equipamiento para transporte y tecnología aplicada al subte”. Además, remarcó la voluntad de avanzar en un hermanamiento formal entre ambas ciudades e invitó al alcalde Gong Zheng a visitar Buenos Aires en 2026 para consolidar los acuerdos alcanzados.

“Es un honor estar en Shanghái, una ciudad referente mundial en innovación, movilidad urbana y gestión de infraestructura. Este encuentro nos permite intercambiar experiencias y buenas prácticas en planificación urbana, energía limpia y resiliencia ante los desafíos ambientales, para aplicar soluciones concretas que sigan transformando Buenos Aires en una ciudad más eficiente, sostenible y preparada para el futuro”, señaló el Jefe de Gobierno.

El Jefe de Gobierno también destacó el valor del vínculo histórico con China y la presencia de la colectividad china, la novena más numerosa de la Ciudad: “Su aporte cultural, social y económico nos une desde hace décadas y representa un verdadero puente entre nuestras sociedades. Ese espíritu de cooperación y entendimiento es el que queremos seguir fortaleciendo”, agregó.

Soluciones tecnológicas frente a desafíos globales

Por otro lado, la agenda de Macri en Shanghái incluyó visitas técnicas al Shanghai Urban Planning Exhibition Hall, donde conoció las estrategias de planificación y desarrollo de la ciudad; a la CRRC Shanghai, líder mundial en transporte ferroviario, con la que Buenos Aires ya mantiene acuerdos para renovar por completo la flota de la Línea B de Subte; y al Zizhu National Hi-Tech Park, uno de los polos tecnológicos más avanzados de China, donde exploró oportunidades de cooperación en robótica e inteligencia artificial junto a Flexiv Robotics Technology.

Estas experiencias aportan insumos clave para la transformación, innovación y resiliencia de Buenos Aires, combinando planificación estratégica, movilidad inteligente y soluciones tecnológicas para enfrentar desafíos globales, como el cambio climático, la transición energética y la gestión eficiente de infraestructura urbana.

“Esta visita consolida la relación con un gran hub financiero, tecnológico y de conectividad, posicionando a Buenos Aires como puente entre Argentina, China y las regiones de mayor dinamismo de Asia Pacífico. También permitió fortalecer el rol de Buenos Aires como hub latinoamericano para la cooperación con ciudades asiáticas en materia de movilidad sostenible e innovación urbana”, agregó Fulvio Pompeo, Secretario General y de Relaciones Internacionales.