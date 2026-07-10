John Buis: "La profundidad no está en lo que viste en los primeros dos segundos, sino en los 119 minutos que no entran en un reel"

John Buis estudió arquitectura (técnicamente es maestro mayor de obra y completó toda la cursada en la FADU-UBA). Es, además, un productor de medios que logró fusionar sus dos pasiones, la arquitectura y la comunicación, para convertirse en una figura clave del ecosistema del podcast y el streaming en Argentina.

-Sabiendo que estudiaste en un colegio técnico y que encima estabas en la rama de la arquitectura ¿Cómo se te ocurrió la idea de empezar un podcast? -Desde muy chico sabía que iba a seguir arquitectura, sin embargo, en segundo año me cansé de la rutina de ir de casa a la facultad, sumado a que las materias me resultaban muy parecidas a las de la secundaria.

Buscando un cambio, hice un curso de locución, ese fue mi primer acercamiento a la radio y ahí sonaron las primeras alarmas. Para cortar con la monotonía y buscar laburo, decidí dejar el resto de las materias y enfocarme solo en Diseño, que demandaba mucho tiempo de cursada y entregas. Como vengo de la clase media, salir a buscar trabajo en ese momento era un gran desafío, teniendo en cuenta que estábamos justo en el 2001.

A través de un amigo me enteré de un lugar con cursos gratis y empecé locución como un hobby para aprovechar el tiempo libre. Un par de años después, le conté esto a otro amigo que estaba armando un programa de radio en un centro cultural; me invitó a sumarme y así arranqué en el medio.

En paralelo, conseguí mi primer trabajo en un estudio de arquitectura en Palermo haciendo stands para exposiciones. A partir de ahí, trabajé de corrido durante 20 años en distintos estudios full-time, pasando de stands a oficinas (dirigiendo las del gigante de e-commerce en Uruguay) y luego al área de Travel Retail en aeropuertos para primeras marcas de cosmética.

-¿En qué momento se dio esa decisión y cómo fue el traspaso?

-Siento que fue muy natural y orgánico, no sé si fue una decisión tan fríamente calculada. Fui haciendo las dos cosas en paralelo y migré muy paulatinamente de una a otra. De hecho, renuncié a mi último estudio de arquitectura en diciembre del año pasado, después de diez años de continuidad con la radio.

-Tu primer y actual gran proyecto es Radio en Casa, ¿cómo nació este espacio y cuál es la historia detrás de ese nombre?

-Surge literalmente porque la radio está en mi casa. Es un PH en Palermo que yo mismo refaccioné. Tuve la suerte de que mis viejos me hicieran una donación en vida de un departamento; lo arreglé, viví ahí tres años, lo vendí y con eso me metí en el proyecto de este PH, que hice completamente a nuevo. “Mi vieja vio la obra en construcción y pensó que me había comprado un terreno”

Lo armé sin saber que ahí iba a surgir la radio, pero el lugar quedó con mucha onda y estilo. Creo que gran parte del éxito de Radio en Casa se debe a su estética.

Empezó como una radio por internet y evolucionó para convertirse en uno de los mejores estudios de streaming y podcast del país, por donde pasan algunos de los contenidos más interesantes de la actualidad.

-¿Cómo fue ese crecimiento?

-Arrancamos en 2016 con el programa que yo hacía con mis amigos y creció muy rápido. Ese primer verano decidí no irme de vacaciones porque se estaban sumando varios proyectos, y ahí me cayó Posta, la productora pionera de podcasts en Argentina. Ellos grababan en un estudio que cerraba en el verano y vinieron conmigo. En ese momento Posta explotó.

Confieso que en ese momento no sabía ni lo que era un podcast, para mí era una radio por internet. A raíz de eso, grabé durante dos o tres años todos los contenidos de ellos, incluidos los primeros originales de Spotify en Argentina. También pasaron proyectos independientes muy exitosos, como Concha Podcast, que grabó durante siete años en mi casa, o Quemar un patrullero, que ya lleva seis años.

-Quemar un patrullero es un ícono para la gente que viene de la escuela de la Rock & Pop y el ambiente del rock pesado. ¿Es el más radial al que se le sumó la imagen?

-Sin dudas. Es de los contenidos con un formato más puramente radial. Gustavo Olmedo, el host, viene de trabajar muchos años en Rock & Pop, Vorterix y Cantilo. Además, es de los pocos proyectos que se financia de forma 100% independiente a través de suscriptores. Cuando empezó, lo produjimos juntos; “fue la primera apuesta de la radio a generar un contenido propio, pero creció tanto que terminó siendo un proyecto suyo al cien por ciento”, así que decidimos que lo siguiera de manera independiente.

-¿En qué momento sentiste que el espacio viraba definitivamente hacia el streaming visual y los podcasts grabados?

-Se dio solo, al empezar el 90% de los contenidos eran en audio y en vivo a través de nuestra web. Hoy, el 90% es en video; de eso, la mitad es grabado (podcasts) y la otra mitad sale en vivo por streaming a través de YouTube.

MDZ

El cambio en la forma de consumir contenido

-Hablamos mucho del recorte de contenido para redes, algo que ayuda a la viralización, pero también existe la contra del consumo rápido: la falta de tiempo para sentarse a escuchar y pensar. Hoy las redes te exigen retener a la audiencia en los primeros tres segundos y enganchar con acción inmediata. ¿Qué pensás de esa dinámica?

-Creo que fue Elon Musk quien dijo que el peor invento de la humanidad eran los videos cortos. Radio en Casa propone algo diferente. El éxito del lugar, más allá del diseño, es que al ser justamente una casa, genera un clima confortable para la conversación. Lo que más me gusta de los medios es el diálogo y la nobleza de la radio, que incluso te obliga a apagar los teléfonos para que no hagan interferencia. La atmósfera que se genera, invita a profundizar.

Quemar un patrullero propone charlas de dos horas y tiene más de mil suscriptores que bancan ese formato largo. Hay público para todo. En las redes estás obligado a meter el hook o gancho por el ritmo del escroleo, pero a mí lo que más me interesa son los 119 minutos restantes que no entran en el reel de Instagram. La profundidad está ahí, no en lo que viste en los primeros dos segundos.

-En tiempos donde la virtualidad condiciona tanto las relaciones humanas, decidiste apostar por un segundo espacio físico: Salgo Arriba, una sala de eventos en Barrio Norte. ¿Cómo funciona y qué busca?

-Nace justamente de la necesidad de buscar el contacto cara a cara. La gente está un poco cansada de tanta virtualidad. Los podcasts generan micro audiencias que son muy difíciles de monetizar en Argentina a través de las plataformas, pero sí construyen una comunidad fiel.

Salgo Arriba es un espacio físico sobre la calle Larrea a metros de Santa Fe -en pleno Recoleta- tiene capacidad para 46 localidades. Funciona como teatro, sala de conferencias, workshops y mucho más. Permite concentrar a esa audiencia en un evento en vivo, conocerse, mirarse a los ojos y, de paso, monetizar el proyecto, va más allá de intercambiar un mensaje en Instagram; hay un sector de la sociedad que necesita encontrarse en el mundo real.