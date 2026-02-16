Investigan el caso del yaguareté Pará: incertidumbre por el paradero de sus cachorros

A poco más de cuatro meses de la relocalización del yaguareté Pará y sus dos cachorros en el Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones, el caso es investigado por la Justicia Federal , en busca de que se determine con precisión el estado de salud y la situación actual del grupo familiar del animal, en especial de las crías, cuyo paradero no fue confirmado desde el operativo de liberación.

Según informó la Red Yaguareté, que realizó la presentación, intervino la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima), con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tal sentido, el fiscal Ramiro González dio participación a la División Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina y a la propia organización denunciante. La presentación judicial se produjo luego de que la Red realizara pedidos de acceso a la información pública ante distintos organismos nacionales y provinciales.

De acuerdo con el detalle difundido, la Administración de Parques Nacionales respondió “vagamente” y sin aportar datos concretos, mientras que el Conicet y la Subsecretaría de Ambiente de la Nación solicitaron una prórroga legal para investigar el caso.

Por su parte, fuentes cercanas al Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones indicaron al diario El Territorio de Posadas que respondieron a los requerimientos de información en tiempo y forma, y en las instancias correspondientes.

Por su parte, la Red Yaguareté presentó antecedentes sobre traslocaciones previas, una serie de preguntas dirigidas a los actores intervinientes y pedidos de medidas periciales y convocatorias a testigos. El eje central es conocer evidencia concreta sobre el estado de Pará y, especialmente, de sus dos cachorros.

Como publicara MDZ, la yaguareté fue trasladada alrededor de octubre de 2025 desde un entorno considerado de alto riesgo por sus cercanías al sector urbano de la ciudad de Puerto Iguazú hacia otra área natural de la selva misionera.

El Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones informó en diciembre pasado que la traslocación fue una “medida excepcional” adoptada ante una situación crítica que ponía en riesgo la vida de la hembra y sus crías, luego de que otras alternativas de manejo no dieran resultado.

Madre e hija de yaguareté

Las jaulas de transporte fueron ubicadas de manera enfrentada para permitir el reconocimiento entre madre e hijos y, posteriormente, se habilitó la salida voluntaria. Las cámaras trampa registraron el egreso de la hembra, pero no el de los cachorros. Un rastrillaje posterior no halló indicios sobre su presencia en las inmediaciones ni signos de depredación.

El monitoreo de la madre se realiza mediante un collar satelital. “No es posible determinar con certeza su situación actual”, indicaron profesionales de Ecología en relación con las crías, aunque sostuvieron que no existían “elementos técnicos que indiquen que no continúen su desarrollo en el ambiente natural”.