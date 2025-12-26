Invasión de chinches de agua en Buenos Aires: qué son y qué precauciones tomar

Muchas personas se mostraron preocupadas por la presencia inusual de "bichos voladores", llamados chinches de agua, en faroles, paredes y piletas.

La Ciudad de Buenos Aires registró en los últimos días una presencia inusual de bichos voladores que llamó la atención de los vecinos en distintos barrios. Las imágenes que se compartieron en redes sociales mostraron grandes concentraciones de estos insectos en faroles, paredes y piletas, lo que generó inquietud y consultas sobre su origen.

Con el correr de las horas se confirmó que se trata de belostomátidos, conocidos de manera popular como chinches de agua. Estos son insectos acuáticos que habitan lagunas, charcos y otros reservorios naturales, y que de manera ocasional se desplazan hacia zonas urbanas cuando se modifican las condiciones ambientales.

Chinches de agua: por qué aparecen en esta época Especialistas señalaron que la aparición masiva está directamente relacionada con las lluvias recientes. Durante períodos prolongados de sequía, los huevos de estos insectos permanecen acumulados en ambientes naturales. Sin embarg, cuando se producen precipitaciones intensas en poco tiempo, se genera una eclosión simultánea -es decir, los huevos se abren-, la cual incrementa de forma abrupta la cantidad de ejemplares visibles.

A este fenómeno se suma el avance de la urbanización sobre áreas que antes funcionaban como hábitat natural. La expansión de barrios, urbanizaciones cerradas y zonas residenciales en espacios antes despoblados provoca un mayor contacto entre la población y especies que ya estaban presentes en esos ambientes.

chinches de agua bichos voladores II Especialistas señalaron que la aparición masiva está directamente relacionada con las lluvias recientes. @hamelina_ / X Qué precauciones tomar frente a las chinches de agua Los belostomátidos no transmiten enfermedades ni representan un problema sanitario. Sin embargo, pueden picar si se sienten amenazados o son manipulados. La picadura genera un dolor intenso, similar al de una quemadura con agua caliente, aunque no implica envenenamiento ni consecuencias posteriores.