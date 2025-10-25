Inundación en la General Paz: dramáticos testimonios y trágica muerte de un taxista

Vecinos narraron escenas desesperantes durante la inundación en la General Paz. Una madre y su hija lograron escapar del auto y un taxista murió.

El temporal que afectó esta madrugada al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejaron escenas de desesperación y angustia. En plena inundación de la avenida General Paz, a la altura de Beiró, varios automovilistas quedaron atrapados por el agua que avanzó con fuerza tras la intensa tormenta. Un taxista murió dentro de su vehículo.

“Nos estábamos ahogando dentro del auto”, relató una conductora a Todo Noticias (TN). La mujer contó que viajaba junto a su hija de 15 años cuando el vehículo quedó detenido por la acumulación de agua. “Llamé al 140 y me dijeron que no podían venir a rescatarme. Me recomendaron salir del auto, así que agarré a mi hija y salimos las dos”, relató.

Según su testimonio, el nivel del agua había llegado hasta los asientos. “Nos hundimos apenas bajamos. Hay un guardarrail con más de dos metros de profundidad y casi no podíamos movernos. El auto quedó completamente varado”, agregó.

Trágica inundación en la General Paz La escena se repitió en varios tramos de la General Paz, donde los Bomberos y el SAME trabajaron para evacuar a los conductores atrapados en el agua. El temporal, que dejó más de 100 milímetros de lluvia acumulada, provocó anegamientos, cortes de luz y serios inconvenientes en la circulación.

En medio de este panorama, se produjo un trágico episodio: un taxista de 60 años, identificado como Héctor Hermosa, murió tras descompensarse en la colectora de la avenida, a la altura de Pedro Varela, mano al Río de la Plata. Bomberos que asistían a los damnificados hallaron al hombre dentro del vehículo. Pese a la rápida llegada de una ambulancia del SAME, los médicos no pudieron reanimarlo.