Alcohol y lactancia: especialistas advierten a las madres sobre los brindis navideños

Con la llegada de las fiestas y los encuentros familiares, vuelve a instalarse una duda frecuente entre las madres que amamantan: ¿se puede tomar alcohol durante la lactancia sin afectar al bebé? ¿Una copa en un brindis navideño implica un riesgo? Especialistas coinciden en que se trata de un tema que requiere información clara para tomar decisiones conscientes.

Según e-lactancia (APILAM) , el alcohol tiene una compatibilidad limitada con la lactancia y no se recomienda su consumo , ya que no existe un nivel de ingesta que pueda considerarse completamente seguro para el lactante.

“El alcohol que consume la madre pasa directamente a la leche materna y su concentración depende del nivel de alcohol en sangre en ese momento. Es decir, la leche tiene la misma cantidad de alcohol que la sangre materna. No se acumula ni se elimina más rápido por extraerla”, explicó Victoria Soares, puericultora y especialista en lactancia.

Por este motivo, la práctica conocida como “pump and dump” (extraerse leche y desecharla) no acelera la eliminación del alcohol del organismo , ni hace que amamantar sea más seguro si el alcohol sigue presente en sangre.

El consumo de alcohol durante la lactancia, especialmente cuando es frecuente o elevado, se ha asociado a distintos efectos adversos en el bebé, entre ellos: Sedación, irritabilidad, menor ganancia de peso, alteraciones en el desarrollo psicomotor, y posible impacto en el rendimiento cognitivo a largo plazo.

El riesgo aumenta en relación directa con la cantidad ingerida y la frecuencia del consumo. En casos de consumo crónico, incluso se han descripto situaciones graves como convulsiones, coma y riesgo vital en el lactante.

¿Cuánto tiempo hay que esperar para volver a amamantar? El tiempo necesario para que el alcohol desaparezca de la leche materna depende principalmente del peso de la madre y de la cantidad de alcohol ingerida.

Como referencia general, se recomienda esperar al menos 2 horas y media por cada bebida estándar, entendiendo como bebida estándar 330 ml de cerveza, 140 ml de vino (11–12%) y 40 ml de licor (40%).

La opción más segura sigue siendo no consumir alcohol durante la lactancia, pero si se trata de un consumo ocasional, la planificación es clave para reducir riesgos.

Seguridad en el cuidado del bebé

Un aspecto central que remarcan las especialistas es que no se recomienda el colecho si se ha consumido alcohol, ya que aumenta significativamente el riesgo de accidentes y de muerte súbita del lactante.

“Como puericultoras y profesionales de la salud, no recomendamos el consumo de alcohol durante la lactancia”, señala Soares. Y aclara: “También es importante diferenciar un brindis ocasional de un consumo habitual o crónico, que claramente implica mayores riesgos”.

Cada madre tomará sus propias decisiones, pero hacerlo con información confiable es fundamental. Muchas familias optan por extraerse leche previamente para utilizarla en caso de consumir alcohol y así saltearse esa toma, lo que puede ser una estrategia más segura.

La clave, coinciden las especialistas, no es la culpa, sino decidir informadas, priorizando siempre la salud y el bienestar del bebé.