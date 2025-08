Semana de la Lactancia Materna: 10 mitos que la ciencia desmiente

Durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna , que se celebra del 1 al 7 de agosto, los profesionales de la salud enfatizan que amamantar no es solo un proceso biológico; también es una experiencia emocional compleja influenciada por expectativas sociales y relaciones interpersonales.

“La lactancia es una experiencia profundamente emocional. No solo alimenta al bebé físicamente, sino que también establece uno de los primeros vínculos afectivos. Por eso, cuando surgen dificultades, las madres no solo buscan ayuda por problemas físicos, sino también por lo que sienten: culpa, frustración y miedo a no hacerlo bien. Acompañarlas sin juicios, proporcionar información y validar sus emociones es esencial en el rol profesional”, afirma el doctor Daniel Ruffolo, médico cirujano, ginecólogo y obstetra del CMC de Mendoza de Boreal Salud (MP 8045).