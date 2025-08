Pampita arrasó en redes con este look paralas estaciones frías

Pampita se alineó con el cambio de clima y apareció con un look que muchas ya empezaron a guardar como referencia en sus tableros de inspiración. Esta vez se la vio con un conjunto monocromático bordó de esos que logran un impacto fuerte y elegante.

Para seguir esa misma línea, sumó unas medias finas del mismo color, un truco no menor cuando el objetivo es estilizar y no cortar visualmente el conjunto. Las botas fueron otro gran acierto. De cuero, caña alta y en un bordó idéntico al resto del outfit, aportaron presencia al look, sin desentonar con el estilo general. Es un tipo de calzado que vuelve todos los inviernos, pero que en este caso suma por cómo está integrado al conjunto. En cuanto a los accesorios, fue todo por el lado del dorado, con aros y un collar corto con dijes ovalados de textura martillada.