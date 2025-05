Antonela Roccuzzo anticipa una de las tendencias en carteras de lujo

Antonela Roccuzzo no necesita hablar para imponer tendencia. Le bastó con una foto en sus historias de Instagram de su nuevo bolso; un diseño arrugado, de lujo, que todavía ni siquiera salió a la venta y ya se volvió objeto de deseo.

La pieza en cuestión se llama Sofia Bag y es de Silvia Tcherassi, una diseñadora colombiana que viene ganando cada vez más terreno en el mundo de la moda internacional. Esta versión, que todavía no se consigue, es una reinterpretación del modelo que lanzó en febrero, pero ahora viene en un tono mostaza y con una textura stropicciato (“arrugado” en italiano) que le da cuerpo y mucha personalidad.

El diseño es compacto pero con carácter. Tiene herrajes dorados con una “S” que remite al nombre del bolso, y un nudo twist en el centro que aporta ese guiño artesanal que le encanta a las fans de la marca. Si bien todavía no se sabe cuánto va a costar, la versión anterior ronda entre los 750 y 890 dólares, así que hay que preparar la billetera.

Lo más interesante es que este bolso llegó a manos de Antonela antes del lanzamiento oficial. No cualquiera recibe una pieza inédita como adelanto. Su vínculo con las firmas de lujo no para de crecer, y su cuenta de Instagram se convirtió en una vidriera donde las tendencias se ven antes de que las use todo el mundo.

El 8 de mayo sale oficialmente el bolso, pero ya hay lista de espera en la web de Tcherassi.

Mirá el bolso de lujo que recibió Antonela Roccuzzo:

