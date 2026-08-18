Inspirados en Flybondi, crean una plataforma que convierte la bronca en carta documento

En medio de los reclamos y las dificultades de los pasajeros para obtener respuestas de la lowcost Flybondi , un grupo de abogados cordobeses desarrolló "Puteá Tranquilo", una plataforma que busca convertir la bronca de los consumidores en un reclamo formal.

La propuesta forma parte de otra plataforma "Reclama Conmigo" y tiene una mecánica tan sencilla como particular: el usuario cuenta qué le pasó, puede hacerlo por escrito o mediante un audio de hasta 25 segundos, y la inteligencia artificial se encarga de traducir esa descarga al lenguaje jurídico necesario para elaborar una carta documento .

La iniciativa surgió, precisamente, a partir de una experiencia vinculada con Flybondi, una de las empresas que más aparece entre los reclamos de los usuarios.

El funcionamiento de la herramienta fue pensado para reducir los obstáculos que suelen aparecer cuando una persona intenta reclamar ante una compañía.

El sistema de la plataforma es sencillo: Primero, el usuario selecciona la empresa con la que tuvo el inconveniente. Después, relata su problema mediante un texto o una grabación breve (hasta 25 segundos). No hace falta conocer términos legales ni saber cómo estructurar una presentación formal.

Con esa información, la plataforma solicita algunos datos adicionales y utiliza inteligencia artificial para transformar el relato en una carta documento, con una redacción adecuada para formalizar el reclamo.

Así, lo que comienza como una descarga de enojo puede terminar convertido en una presentación concreta frente a la empresa.

Flybondi, el caso que inspiró el proyecto

Tomás Vega, uno de los abogados detrás de "Puteá Tranquilo", explicó al portal Infonegocios que el proyecto nació después de trabajar con situaciones relacionadas con Flybondi. Según contó, el equipo comenzó a advertir que las herramientas habituales para reclamar ya no eran suficientes. Incluso, señaló que en determinados casos las empresas tampoco cumplían acuerdos alcanzados en instancias judiciales.

A partir de esa experiencia surgió la idea de aprovechar la bronca de los consumidores como primer paso para generar un reclamo formal. La frase que resume el espíritu de la plataforma es directa: “cuando nada funciona, que funcione la puteada”.

El problema de reclamar en la Argentina

La propuesta parte de una dificultad frecuente para los consumidores: tener razón no siempre garantiza obtener una respuesta de una empresa.

Llamados, correos electrónicos, formularios y reclamos administrativos pueden acumularse sin que el conflicto llegue a una solución. Frente a ese escenario, "Reclama Conmigo" busca facilitar el vínculo entre usuarios y compañías y ofrecer herramientas para acelerar esos procesos.

"Puteá Tranquilo" apunta a simplificar todavía más el primer paso: el consumidor solamente tiene que explicar qué ocurrió y la tecnología se ocupa de darle una estructura legal al reclamo.

El primer caso de prueba

Los creadores de la plataforma ya tienen identificado un caso real para poner a prueba su funcionamiento y funciona como ejemplo para explicar a los usuarios cada uno de los pasos para llegar al reclamo formal. Se trata de una pasajera a la que Flybondi le canceló un vuelo y, según los impulsores del proyecto, nunca le devolvió el dinero.

Ese episodio será uno de los primeros ensayos de la herramienta y permitirá comprobar cómo la inteligencia artificial procesa una situación concreta y la convierte en una carta documento.

La apuesta de sus desarrolladores es que el consumidor no necesite dominar el lenguaje jurídico para reclamar. Solo deberá contar qué pasó, incluso con toda la bronca del momento, y dejar que la tecnología haga el resto.