Inseguridad: cuál es el horario con más casos de robo de autos

Los autos particulares fueron los vehículos más robados durante agosto, alcanzando el 53,93% de los casos. En segundo lugar, las pick-ups 4x4 representaron el 22,47%, seguidas por los utilitarios (12,36%), las motos (8,99%), que registraron el doble de robos en comparación con el mes anterior, y los camiones (2,25%).

Así surge del informe elaborado por Ituran Argentina, empresa especializada en recupero de vehículos, al dar a conocer su nuevo "Indicador de Robo Vehicular" (IRV), con datos del mes de agosto tomados en CABA y GBA por su Departamento de Seguridad y Emergencias.

Este último mes, con un aumento de 21% de los casos, el robo a mano armada representó el 57,78% de los casos frente al 42,22% de los hurtos, con un 99% de los hechos cometidos en la vía pública. Aunque el robo armado se sostuvo, una vez más, como la modalidad más frecuente, el hurto mantuvo su tendencia sostenida al aumento, lo que refleja un cambio progresivo en la dinámica del delito. Del total de ellos, más del 90% fueron cometidos por dos o más delincuentes.

“Si bien el robo a mano armada sigue siendo la modalidad predominante, el crecimiento del hurto evidencia una diversificación de las tácticas delictivas, lo que obliga a repensar medidas preventivas más integrales y focalizadas según horarios y zonas de mayor riesgo”, sostuvo Daniela Medina, Gerente de Seguridad y Emergencias de Ituran Argentina.

El horario nocturno se consolidó como el más crítico, con el 35,56% de los casos registrados entre las 18:00 y las 24:00. La mañana (06:00 a 12:00) concentró un 28,89%, seguida por la tarde (12:00 a 18:00) con 20% y la madrugada (00:00 a 06:00) con 15,56%.

En cuanto a las zonas con mayor índice de inseguridad, la zona oeste concentró el 46,67% de los casos, siendo La Matanza el lugar más inseguro (23,26% del total de siniestros). Luego siguió la Zona Sur, con un 28,89%, y, en tercer lugar, se encontró Capital Federal, con un 17,78%. La Zona Norte es la que presentó una menor cantidad de robos.

“Los patrones identificados en horarios, zonas y tipos de vehículos subrayan que la inseguridad no es aleatoria. Esto refuerza la necesidad de que tanto empresas como usuarios incorporen medidas de prevención inteligentes, apoyadas en tecnología de localización y seguimiento, para reducir la vulnerabilidad de los vehículos y cuidar a las personas ante estas situaciones.” aseguró Franco Taraborrelli, Gerente General de Ituran Argentina.

A su vez, los días lunes y viernes acumularon la mayor cantidad del robo durante agosto, alcanzando un 17,78%% con respecto a los demás días de la semana: miércoles (15,56%), jueves (13,33%), martes y sábado (12,22%) y por último, el domingo (11,11%) siendo el día con menor cantidad de siniestros.

El Informe fue realizado con datos obtenidos durante agosto 2025 en base a su cartera de más de 350.000 vehículos monitoreados con sistemas de geolocalización en todo el territorio argentino