Cáncer, discapacidad y prótesis: por qué OSEP compra un implante de pene

En el sistema Comprar de OSEP salió el viernes publicado el proceso de licitación pública para comprar una prótesis inflable con inhibizone, un antibiótico para prevenir las infecciones del implante .

La licitación se publicó en el portal en la mañana y se recibirán consultas y documentación de los proveedores que compitan hasta el 30 de septiembre a las 8.30. Ese mismo día a las 9 se hará la apertura de sobres y se procederá a decidir la compra.

No es la primera vez que OSEP compra un implante de pene . Según la información disponible en el portal Comprar, la obra social ha comprado al menos tres prótesis peneanas.

El primer proceso que figura es uno de junio de 2020 y fue una compra directa. Este año, en febrero OSEP compró una prótesis peneana para otro afiliado por compra directa y en junio la obra social destinó parte de su presupuesto a la compra de una prótesis maleable de pene. El último proceso se hizo por licitación pública.

Los precios de los implantes de pene

Uno de los datos más llamativos de la licitación pública que se lanzó ayer fue el presupuesto disponible: $18 millones. Sin embargo, que esté ese monto presupuestado no quiere decir que sea la cifra por la que se adquiera la prótesis.

protesis de pene implante peneana Ejemplo de implante inflable de pene. Archivo

En el último proceso de licitación se dispuso una partida de $14 millones para la compra de un implante de pene y finalmente se terminó comprando la prótesis por $5.300.000. Y el implante que se adquirió en junio se compró por $3.300.000.

Qué pacientes necesitan un implante de pene

Según la información disponible los implantes de pene que OSEP ha comprado son para pacientes que han pasado las auditorías correspondientes y necesitan esa prótesis para mejorar su calidad de vida.

Uno de los pacientes, es un hombre que tuvo que someterse a una prostatectomía radical, una cirugía para extirpar toda la próstata, que a veces incluye el tejido circundante como las vesículas seminales y los ganglios linfáticos cercanos. En general, es un tipo de procedimiento que se lleva adelante para tratar el cáncer de próstata.

Otra de las prótesis inflables de pene se destinó a un paciente joven parapléjico que sufría disfunción eréctil.