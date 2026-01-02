Inicia una fuerte campaña de vacunación para un grupo clave: los detalles

El Ministerio de Salud dará inicio a una campaña de vacunación esencial en enero para embarazadas. Los detalles.

El Ministerio de Salud y Deportes confirmó que dará inicio el lunes 12 de enero a la estrategia de vacunación contra el virus sincicial respiratorio (VSR), destinada a embarazadas que se encuentren entre las 32 y 36 semanas de gestación inclusive.

La campaña llega con el objetivo de proteger al niño por nacer de infecciones respiratorias potencialmente graves, especialmente durante los primeros seis meses de vida, período en el que el VSR constituye la principal causa de bronquiolitis.

Por que es importante la vacunación a embarazadas El VSR representa una importante carga de enfermedad en lactantes y niños pequeños, no solo por su impacto clínico, sino también por sus consecuencias sanitarias y económicas. La elevada demanda de atención en consultorios, guardias y servicios de emergencia, junto con la alta ocupación de camas de internación y de terapia intensiva pediátrica, genera una sobrecarga significativa del sistema de salud, además de costos directos e indirectos para las familias.

Si la mamá recibe la vacuna contra el virus sincicial le pasa los anticuerpos al bebé a través de la placenta. Foto: Gentileza Si la mamá recibe la vacuna contra el virus sincicial le pasa los anticuerpos al bebé a través de la placenta. Foto: Gentileza En la actualidad, se cuenta con herramientas efectivas para prevenir y reducir el impacto del VSR en la población más vulnerable. Entre ellas, se destaca la vacunación durante el embarazo incorporada al Calendario Nacional de Vacunación en Argentina desde 2024.

La recomendación es la aplicación de una dosis única entre las semanas 32 y 36 de gestación inclusive, período que, desde el punto de vista inmunológico, permite optimizar la transferencia de anticuerpos específicos contra el VSR al feto.